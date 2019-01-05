学校拨款回佣事件‧马华：要求星洲撤文道歉‧“麻县长打压新闻自由” 对于麻坡县长哈菲兹针对该区议员拨款涉嫌被干捞事件，要求《星洲日报》撤回该新闻和道歉，马华公民社会局直斥不可理喻，并强调作为政府官员的他无权打压新闻自由。

（吉隆坡4日讯）对于麻坡县长哈菲兹针对该区议员拨款涉嫌被干捞事件，要求《星洲日报》撤回该新闻和道歉，马华公民社会局直斥不可理喻，并强调作为政府官员的他无权打压新闻自由。

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马华公民社会局主任吴健南也不满麻坡县署不断推卸责任。他发文告说，明明本身是该中央拨款的执行单位，且委任相关供应商，那么肯定是当局负责跟该供应商协议好所谓的30%利润百分比，而不该将责任推诿给接收该拨款的校方。

他也要求麻坡县署公布当局的相关运作指南和跟供应商的协议内容，为何可允许该供应商赚取高达30%的赚幅顶限？并认为类似协议跟干捞拨款根本如出一辙，严重失信于相关作出拨款的议员和受益单位，涉嫌公共资源的滥用，并要求反贪会尽速介入调查。