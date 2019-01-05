林冠英：RON95增2.81仙 柴油3仙‧调高油站业者赚幅 “因此，政府同意调整油站业者的赚幅，即将每公升RON95增加2.81仙至15仙，每公升柴油增加3仙至10仙。”

（布城4日讯）财政部长林冠英说，政府在制定新油价时，考量了内阁在2019年1月2日会议上批准的油站业者的额外佣金或赚幅。

广告

他今日在文告中说，政府在重新制定油价时，考量了各方的意见，包括曾会见首相敦马哈迪要求重新审查油站业者赚幅的大马石油商公会的请求。

“因此，政府同意调整油站业者的赚幅，即将每公升RON95增加2.81仙至15仙，每公升柴油增加3仙至10仙。”

政府最后一次调整油站业者赚幅是在2008年。

林冠英说，政府也会确保继续稳定汽油零售价，和与此同时制定有利于人民的售价。

“这意味当国际油价下降，汽油零售价也会下调，使消费者能立即享受到油价下降的好处。

“当国际油价上涨时，为了保护消费者，政府将通过补贴方式，将RON95汽油零售价维持在每公升2令吉20仙，以及柴油每公升2令吉18仙。这是希盟政府至今未曾实施过的新措施。”

广告

文告表示，政府将RON95和柴油的顶价分别控制在2令吉20仙及2令吉18仙，直到今年年中开始落实针对目标群补贴的RON95机制。