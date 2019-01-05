民政欢迎下调油价‧“感谢迟来新年礼物” 民政党总秘书麦嘉强对希盟政府终于宣布全面下调各类燃油价格，降幅更高达14至27仙表示欢迎，并代表全民感谢希盟政府这份迟来的“新年礼物”。

（吉隆坡4日讯）民政党总秘书麦嘉强对希盟政府终于宣布全面下调各类燃油价格，降幅更高达14至27仙表示欢迎，并代表全民感谢希盟政府这份迟来的“新年礼物”。

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他今日发文告说，财政部长林冠英在去年就放话说油价将会在2019年1月1日下调，但是在元旦到来的24小时前却突然U转，宣布本周油价保持不变，现由是必须考虑油站业者的感受，如今政府终于宣布下调油价，令他感到格外感动。

“在几经周折后，希盟政府终于宣布全面下调各类燃油价格。虽然人民因为政府的U转而少打了一周的便宜汽油，但是迟到总好过没到，身为马来西亚人民，我还是要感谢希盟政府送上的这份迟来的新年礼物。”

他也建议，如果接下来一周的国际油价有所上涨，政府应该维持下调后的油价一周，以弥补人民在1月1至5日期间，因政府承诺跳票而无法享受较便宜油价的损失。

他提醒希盟政府，虽然在每周汽油价格自由浮动机制的课题上，政府已经亡羊补牢，但是政府还欠人民很多“空头支票”未兑现，包括废除大道过路费及承认统考文凭等。