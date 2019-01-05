槟威董联会：威胁校园安全‧“勿为省钱减保安员” 槟威华校董事联合会促请教育部正视学校保安员值勤时间调整及削减人数问题，新措施不仅让各校保安员值勤时间安排不一致，更让微型小学在晚间“摆空城”，使学校欠缺安全。

槟威华校董事联合会促请政府正视保安员值勤时间调整及削减人数问题，确保校园安全。坐者左起是曾文忠、许海明、陈玉钟、李添霖、马良生及庄其川；后排右起是骆万泉、陈坤才、高泉标、马再隆及符利福。（图：星洲日报）

（槟城‧北海4日讯）槟威华校董事联合会促请教育部正视学校保安员值勤时间调整及削减人数问题，新措施不仅让各校保安员值勤时间安排不一致，更让微型小学在晚间“摆空城”，使学校欠缺安全。

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促重规划值勤时间

该会主席李添霖今日召开新闻发布会说，该会认为教育部的安排对学校及学生的安全不利，并呼吁政府以学校的安全为大前提，重新规划保安员在各校的值勤时间，并作出适当的调整。

他说，该会也认为政府应加强校园的保安工作，不能为了节省开销，而削减各校的保安员人数，让不法之徒有机可乘，使学校师生处在忧虑中。

他说，保安员原本的站岗时间分成2个时段即每个时段12小时，各有2名保安员，但在教育部调整下，保安站岗时间分为3个时段，即早上7时至下午3时有2名保安员值勤、下午3时至晚上11时及晚上11时至隔天早上7时只有1名保安员站岗。

“微型小学原本是24小时有保安员，但新措施只在早上7时至晚上7时有保安员，其余时间是处于‘零保安’的状态，尤其微型小学时处在较偏僻的地区，这恐会增加罪案率，我们担心会成为匪徒下手的目标。”

晚间仅1保安员不妥

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他说，新措施也对有下午班制的学校造成影响，尤其是有2个校门或以上的学校，因为每当放学时段，保安员都必须维持交通秩序，如此便无其他人手维持校内保安。

“晚间只有1位保安也欠缺妥当，保安员只能守在保安厅，无法在校内巡视，微型学校更不用说，导致学校保安有漏洞。”

他说，该会也接获保安员投诉，基于工作时间从原本12个小时（其中4小时以超时津贴计算）削减至8个小时，导致薪水减少，从之前介于1700至1800令吉减少至目前1100令吉，让原本属于低收入群的保安员会寻找兼职，该会担心这会影响保安员的工作效率。

他也是威中双溪六甲醒侨华小董事长，他说，该校的保安员也抱怨薪金不足，若无法维持生计只好辞职另寻更好薪金待遇的工作。

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他说，该会自昨日起就接获不少投诉，新措施是从1月1日开始执行，该会调查后发现大部份华校都出现类似情况。该会认为新政府应寻找更有效的措施及检讨此问题，而不是影响校园保安。

许海明：保安绝对不能省

顾问许海明说，他不反对政府节省开销，但不能从教育上打主意，其他的东西可省，保安绝对不能省。

他也是打昔汝莪励志华小董事长，他说，该校在10年前曾在1年内发生逾10次爆窃事件，当时就是因为保安员不足才导致，有保安后就没再发生，可见保安员的重要性。

他促请教育部副部长张念群正视这问题，该会也将提呈备忘录给张念群。

出席新闻发布会者尚有署理主席拿督马良生、副主席陈玉钟、总务庄其川、副总务曾文忠、理事骆万泉、陈坤才、高泉标、马再隆、符利福。