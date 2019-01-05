选民：不管谁出征‧要“能办事，有服务”候选人 金马仑国会议席补选开打在即，希盟阵营今日率先宣布候选人，即由行动党的马诺佳兰重作冯妇，此场高原争夺战也逐渐充斥着浓郁的硝烟氛围，对于当地选民而言，无论出征的候选人是谁，最重要是“能办事，有服务”！

（彭亨‧金马仑4日讯）金马仑国会议席补选开打在即，希盟阵营今日率先宣布候选人，即由行动党的马诺佳兰重作冯妇，此场高原争夺战也逐渐充斥着浓郁的硝烟氛围，对于当地选民而言，无论出征的候选人是谁，最重要是“能办事，有服务”！

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金马仑国席补选提名日落于1月12日，投票日是1月26日，朝野阵营的领导层及正副部长级人马陆续登山，以车轮式接力与选民交流，聆听选民的心声及献策解决种种问题，务必于金马仑国席补选的战役开打后，为本身的阵营争取最大胜算。

对于首度迎接国席补选的当地选民而言，迫切希望此场举国瞩目的选举，不仅是投票遴选新届国会议员，反之，应为金马仑及高原农业发展真正带来曙光，寻策尽速解决困扰农民多年的问题，如临时地契、外劳及农耕地等问题。

凃福生：盼助解决土地外劳问题

巴登威利菜农凃福生（84岁）表示，由于马诺佳兰于上两届大选都有上阵金马仑国会选区，加上他在金马仑服务已有逾10年，因此本地居民对他已相当熟悉。

“我们也希望他能竞选此次的金马仑补选，也相信希盟能胜出。”

他指出，金马仑农民面对最大的问题就是土地问题和外劳问题，继而希望通过人民代仪士能协助他们解决这些问题。

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邓先生：金马仑人民问题一箩箩

金马仑花圃业者邓先生表示，金马仑人民面对的问题可谓一箩箩，如土地地契、临时地契、农药及肥料征收高企的进口税，导致售价飙升种种问题，至今都未有解决方案。

他说，金马仑农民也面对缺乏外劳的问题，很多时候因人手不足的关系，而拖慢种植工作的进度。

他认为，农业最重要是要有足够的人手，否则不管开发再多的土地都没用。

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他对参与竞选的候选人没甚么意见，不管是谁都好，最重要是协助农民解决问题，如批准外劳给农民进行农耕工作，否则要发展金马仑的农业真的很难。

陈汉国：助农民解决问题

62岁的巴登威利居民陈汉国指出，候选人必须能够办事及为民服务，如寻策处理临时地契申请及合法化非法农耕地，希望此场补选得以解决相关问题。

他说，农民若要申请更新临时地契非常难，尽管已多番向有关部门跟进及追问，然而等候数年仍毫无下文，而他本身更新的2017年临时地契执照，延至今日依旧音讯全无，官员仅多番告知等通知。

他也说，农民也面对外劳申请复杂及申请费用昂贵的问题，加重农民的经济负担，冀望当局简化外劳申请及缴付人头税的繁文缛节。