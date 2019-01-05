与倪震情侣装上阵庆祝结婚10周年·周慧敏样貌“零”变化 “玉女掌门人”周慧敏（Vivian）2009年与倪震在家中举行婚礼，两人经历20载爱情路，有情人终成眷属。5日适逢2人结婚10周年，周慧敏在脸书上载跟老公庆祝结婚纪念的照片，罕见放闪。

（图：脸书）

（香港5日讯）51岁“玉女掌门人”周慧敏（Vivian）2009年与倪震在家中举行婚礼，两人经历20载爱情路，有情人终成眷属。5日适逢2人结婚10周年，周慧敏在脸书上载跟老公庆祝结婚纪念的照片，罕见放闪。

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照片中，两人穿黑色情侣装外套，倪震捧着蛋糕，两人对镜头甜笑，相当甜蜜。不过让人惊叹的是，相较10年前两人的结婚照，周慧敏的样貌似乎没有变化，相反倪震瘦了和憔悴了不少。

据了解，周慧敏和倪震的结婚经过戏剧性十足。倪震于2008年在兰桂芳醉酒激吻当时只有21岁的城大女生张茆，闹出风波。倪震曾以“孔雀开屏”自辩，当时传出周慧敏气得要分手，外界斥倪震有负周慧敏而封“世纪贱男”。后来倪震发声明为偷欢事件“引咎分手”，自言不配做周慧敏的男朋友。

不过，周慧敏以爱回应称：“我的伴侣绝对犯得起这个错误”。当时周慧敏被外界形容中了“爱情降”。结婚当日，一对新人向媒体宣布“我们今天在婚姻监护人见证下宣誓结婚了！”并说了这一句“执子之手、与子偕老”。两人结婚10周年，守着这结婚承诺。（香港明报）