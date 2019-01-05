杨永年‧小贩中心禁烟第一周 小贩中心禁烟第一周，吃饭后在小贩中心座位抽饭后烟，继续喝咖啡的人数有少去吗？我不知道，因为之前我抽饭后烟时，并没有特别去留意其他人有没有在抽烟。

小贩中心禁烟第一周，吃饭后在小贩中心座位抽饭后烟，继续喝咖啡的人数有少去吗？我不知道，因为之前我抽饭后烟时，并没有特别去留意其他人有没有在抽烟。

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这一周在小贩中心和咖啡店吃饭，发现没有人抽烟，或许原本有抽烟的人就占少数，所以难以看到巨大分别。或许在法令限制之下，烟民的理由短过非烟民，争吵起来不占优势，所以就收敛了。

前几天我到路边档口喝下午茶，一些烟民要抽烟时真的离开座位，聚到马路旁点烟，严格来说没有距离最后一张桌子10呎，但也算是有进步了。只有一位银行保安员在座位上抽，没有人上前提醒他，可能是因为他背着一把鎗。

以前可以在小贩中心抽烟时，若业者没有准备烟灰缸，烟民会把烟头丢在地上，之后会有清洁工友除理。现在烟民遵守卫生部指示，到距离最后一张桌子10呎的地方抽，那一处多数是马路，从此以后路上的烟头会增加，这有劳市政府的清洁工友了。

别天真，乱丢烟头会被罚款的。于是烟民要随身准备一个烟灰盒，像日本人一样，对烟民来说也是一种在文明上的进步。

二手烟的危害是一个事实，还有一大堆科学根据作为基础，但我喜欢把二手烟的危害看做一个议程，主要是为了对烟民制造压力，进而让烟民戒烟。让烟民戒烟当然出自善意，是一件好事，但这种制造仇恨的手段，我不太欣赏，你看，这不就像是为了要打败政治对手而制造仇恨一样吗？

这一周我在小贩中心吃饱后，刻意不马上离桌抽烟，当是训练自我克制诱惑的毅力，毕竟人到40岁会面对很多诱惑。同桌的朋友克制不了，他去找马路，事后他回报，一个人站在路旁抽烟真的是超级无聊。邻座的一些烟民把烟盒放在桌上，但迟迟没点烟。大家东张西望，可能是等你点我就点，大家一起点就没有那么不好意思。

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这一周，抽烟变得不再方便，但我完全用正面的态度去看待。抽烟20年，饭后烟早就变成无意识的动作，点燃每一根烟只不过是在满足动物性的欲望。

这一周，我找回了当初抽烟的感动，得来不易的事，你才会珍惜。

（作者为本报高级记者）