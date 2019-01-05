黄湘薇‧新年规划 每到年底，就会出现许多老掉牙的话，如“新的一年，新的希望”、“旧的不去新的不来”、“来年要做个全新的自己”等等。

每到年底，就会出现许多老掉牙的话，如“新的一年，新的希望”、“旧的不去新的不来”、“来年要做个全新的自己”等等。

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每年年底就会有无数人在循环回播，回顾这一整年所经历过的事。也有人会为新的一年制定新的计划，新的展望。每个人都有自己独特的跨年方式。

我们常说人生没有如果，若有倒带功能，那已不是精彩人生。无论愿不愿意，2018这一篇还是得翻过去，迎接新一年的到来。

今年我的生日刚过，而生日的其中一个环节是在吹蜡烛前许下愿望。我比较务实，所以生日愿望来来去去都是很实惠的那几个，屡用不厌。其中一个是喜乐安康，能拥有欢喜的人生和健康的体魄，夫复何求。

如若要拥有美满人生，就不能选择随波逐流。人生得靠自己规划，特别是健康这个部份。我们所拥有的东西很多都是加法，而身体的康健却是个减法，所以别抱着侥幸的心态去看待这人生大课题。财富可以增加，贷款不想加也会加，朋友可以多交几个，年龄年年都往上加，就连皱纹也是个加法。

健康的体魄可促使我们走得更长远。理论上我们理解健康的重要性，但它往往是最容易被忽略的部份。显而易见的就是每到年底，各大医院的身体检查预约总是挤得满满的。大家把临时抱佛脚发挥得淋漓尽致，都要赶在跨年之前使用公司所提供的健康检查福利。

有时候在这健康检查旺季时，我们还会接到咨询，问看医院是否在公共假期照常营业，可安排前来进行体检。由此可见，如若不是各公司设下期限，拥有这福利的人只会一拖再拖，甚至等到身体亮起了红灯才采取行动。

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跨年之前，很多人会分享自己制定的计划清单，常看到“脱离单身”、“减肥成功”、“多去旅行”、“转换工作”。但较少看到“规划体检”这个目标，大家抱着有病才寻医的心态度日，以至于许多人没把健康放在优先考量的清单。

可我到了这轻熟龄，也察觉到身体在近年有些小变化。我不再像20岁时那样，熬夜度日也不感劳累。办公室的工作模式，久坐与长时间看电脑也为身体带来负担，就连饮食习惯和模式也和健康有莫大的关联。

去年我选择了脱离单身生活，肩上多一份责任，心里多一个牵挂。在做任何重大决定前需多做一个考量。而我个人觉得能给予对方最好的礼物就是把自己的健康照顾妥当，不让他牵挂。

我已在新一年的日历写下身体检查这个规划了，搞定！

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（作者为私人医院业务员）