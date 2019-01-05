就环境部增设2更新执照条件‧莱纳斯上诉寻解决方案 根据英文《星报》报道，莱纳斯称该公司符合能源科艺环境部在1984年原子能执照法令，即允许该公司于9月2日之前将水沥滤净化固体（WLP）废料运出的条件。

（彭亨‧关丹4日讯）莱纳斯公司就能源科艺环境部所增设的2项更新执照条件，提出上诉。

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根据英文《星报》报道，莱纳斯称该公司符合能源科艺环境部在1984年原子能执照法令，即允许该公司于9月2日之前将水沥滤净化固体（WLP）废料运出的条件。

莱纳斯首席执行员阿曼达发文告说，该公司首选的方案仍然是要通过与政府持续讨论，来解决这些问题，可是我国法律规定，该方必须在30天内提出上诉，否则便失去上诉权。

她也说，法律规定上诉须向能源科艺环境部长提出。

“新增设的条件，关键所在包括有监管机构的审批、出口WLP废料的时间表计划，以及这些行动所需的巨资。”

她说，莱纳斯盼望与我国政府继续讨论，寻求解决问题的方案。

一切讨论已经在进行当中，而上诉的提出是为保护该方的合法权利。

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根据先前报道，能源科艺环境部于去年11月对莱纳斯业务进行审查后，决定拒绝莱纳斯在关丹格宾稀土厂存放无限囤积的废料，并坚持要公司将相关废料运出我国。

尽管相关审查委员会建议莱纳斯立即确定和建设永久废料储存设施，可是仍无阻该部的决定。而有关新增条件也会套用在大马莱纳斯在未来更新执照时，必须先遵守的先决条件。

能源科艺环境部于去年12月4日发布的文告指出，莱纳斯稀土厂未来申请或更新执照，必须符合2项条件，除了须将WLP运离我国，也必须呈交有关处理非辐射性物质的底流中和固体废料（NUF）的行动方案。