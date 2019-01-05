槟城公共图书馆‧电子书乏人问津 我国阅读风气不佳，即便槟州公共图书馆已推出电子书籍依然乏人问津，去年1月至今有6万5824人到诗不朗再也图书馆上网，但只有721人点击使用电子书，仅占1.1%。

诗不朗再也图书馆数码枢纽设有8部平板电脑供民众免费使用。（图：星洲日报）

（槟城‧北海4日讯）我国阅读风气不佳，即便槟州公共图书馆已推出电子书籍依然乏人问津，去年1月至今有6万5824人到诗不朗再也图书馆上网，但只有721人点击使用电子书，仅占1.1%。

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槟州图书馆遴选、报废与采购委员会委员的孙意志今日到诗不朗再也图书馆馆数码枢纽巡视时说，槟州公共图书馆已经数码化，可通过手机、电脑或平板电脑上网，登录槟州公共图书馆网站，就能免费借阅来自15个资料库，逾百万各类藏书和文章。

他说，人们不必再像以前，必须到图书馆租借书，只需浏览图书馆网站，就能在任何地方借到电子书，而这些电子书将在2个星期后自动消失。

他说，这些书籍包括1万2992本电子书、7万452本刊物、逾500万篇文章、9162篇传记、逾万篇致词稿及逾2000本参考书。书籍类别应有尽有及涵盖各语文书籍，包括有故事书、学生试题、政府考试历年试卷、食谱、法律书籍、经济刊物及报告等。

孙意志（左二）通过触动式屏幕浏览政府考试历年试卷；左一是莎莉玛。

莎莉玛吁民众善用资源

槟州图书馆主任莎莉玛说，他们会提供用户名称和密码，让民众进入资料库。诗不朗再也图书馆数码枢纽也设8部平板电脑、6台电脑和一部触动式屏幕，让民众免费使用。详情可登录http://www.pnmdigital.gov.my了解有关系统的运作。

她说，去年的电子书浏览率非常低，她呼吁民众善用此资源，养成阅读习惯。