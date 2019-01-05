曹观友：槟岛市厅财政赤字增‧拨巨款供米桶山公路计划 根据媒体报道，2017年稽查报告显示，槟岛市政厅的财政赤字从2016年的141万令吉，扩大至2017年的9861万令吉。

曹观友（左四起）在首长办公室内接待祖莱达。左起为李凯伦、沙顿、佳日星；左六起为黄丽玲、再也瑟兰和诺依山。（图：星洲日报）

（槟城4日讯）槟州首席部长曹观友解释，槟岛市政厅的2017年财政赤字扩大的主因，在于市政厅过去3年平均每年拨款约1亿令吉，供垄尾米桶山平行公路计划。

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根据媒体报道，2017年稽查报告显示，槟岛市政厅的财政赤字从2016年的141万令吉，扩大至2017年的9861万令吉。

曹观友今日在光大首长办公室内接待房屋及地方政府部长祖莱达后，在新闻发布会上被询及稽查报告指市政厅的门牌税收入欠佳，导致市政厅财政赤字扩大时回答，市政厅的财政赤字源自市政厅需拨出共3、4亿令吉款项建设米桶山平行公路，过去3年平均每年需承担1亿令吉拨款供此计划。

“不然的话，市政厅的财政报告向来都有盈余。”

米桶山公路计划是由槟岛市政厅推行，欲兴建约5公里长的公路，衔接垄尾及武吉占姆。此计划于2016年初动工，却在施工两年后于去年10月19日发生工地土崩事件，导致工程被停工，目前仍未复工。

舒缓交通阻塞

曹观友说，市政厅甚少推行如此大型的公路计划，米桶山公路计划是在槟州政府的指示下执行，以舒缓交通阻塞问题，而有关路线已在十多年前决定。

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他强调，除了门牌税收入，市厅也拥有其他收入，如发展献金，因此槟岛市政厅的财务状况仍处于健康水平。

他也说，威省市政局方面则在10年前槟州政权交替前已出现财政赤字，该局要取得收支平衡确是一项挑战，但州政府将会尽力协助该局推行有需要的利民计划。

这也是祖莱达担任房地部长后首次官方礼貌拜会槟州首长。祖莱达表达意愿，希望槟州成为先进州，也希望槟州政府不吝于与其他地方政府分享施政经验及心得，让其他州属学习槟州各项领先的创举。

在场有槟州城乡规划、地方政府及房屋委员会主席佳日星、房屋及地方政府部门副秘书长黄丽玲、地方政府局总监拿督诺依山、国家房屋局总监再也瑟兰、马章武莫区州议员李凯伦和槟州消拯局主任沙顿。

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房长没重大宣布

首长见房长，没有好消息。

祖莱达拜会曹观友后一同召开新闻发布会。曹观友简单称呼在场者后即笑说：“若有甚么重大的宣布，交给房长宣布吧。但若没有的话，也没关系。”

祖莱达接着说，州政府方面没提出要求，所以没有重大宣布。但她说，她将在拜会首长后，与掌管地方政府及房屋事务的行政议员佳日星开会。

曹观友说，佳日星将代表槟州政府向房长提出槟州的地方政府及房屋事务。

佳日星则笑说，希望在待会儿与祖莱达开会后，明日就有好消息可以公布。