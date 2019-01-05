卫生局突检优宾饮食广场‧烟客漠视禁令被警告 瓜拉姆拉卫生局官员前往优宾饮食广场（28间）及附近一带突击检查，一名烟客因漠视禁烟令，在饮食中心内吸烟遭执法员口头警告。

瓜拉姆拉卫生局官员配合全国禁烟令，到28间进行宣导工作。（图：星洲日报）

（吉打‧双溪大年4日讯）瓜拉姆拉卫生局官员前往优宾饮食广场（28间）及附近一带突击检查，一名烟客因漠视禁烟令，在饮食中心内吸烟遭执法员口头警告。

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瓜拉姆拉卫生局官员昨午展开突检，不过，执法人员主要只是给民众，特别是烟客进行劝告和宣导工作，提醒民众遵守食肆禁烟令。

民众小贩接受禁烟令

当时有一名烟客准备到茶水柜台点饮料时，执法员见对方手里还拿着一根已点燃的香烟，便上前给予口头警告。

另外，受访的民众和摊位小贩绝大多数都接受食肆禁烟的禁令，而大部份的烟客也都会自动自发的走出食肆范围后才抽烟。

执法单位对于优宾饮食广场给予的合作表示很满意。该饮食广场内所有的摊位小贩在实施禁烟令的一星期前，已在摊位前的显眼位置上张贴依据卫生部要求规格订制的禁烟告示。

全国在2019年1月1日实施禁烟令，首6个月为该禁烟政策的缓冲期或宣导期，这段期间，官员随时会登门检查，烟客受促遵守禁烟指示。