工程悄悄展开．道路提升沙尘滚滚 灵市一带在2018年杪悄悄展开了数项道路提升工程，导致数个地区的道路凹凸不平，其中19区1路更是沙尘滚滚。

灵市19/1路可看见承包商所放置的水泥灰。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也4日讯）灵市一带在2018年杪悄悄展开了数项道路提升工程，导致数个地区的道路凹凸不平，其中19区1路更是沙尘滚滚。

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《大都会》社区报记者走访灵市 SS2区、19/1路及士马兀路，发现上述地 区分别进行着铺路与修建行人道等道路 提升工程。

灵市19/1路道路提升工程的告示牌，并没有标注上工程期限。（图：星洲日报）

没有告示牌解释详情

据记者观察，灵市SS2/24路已进行 铺路工程逾一星期，惟该路仅放置了数 个放缓驾驶速度的告示牌，而没有与该 工程相关详情的告示牌，因此许多道路 使用者都不了解有关工程的详情。

由于承包商在进行铺路工作前，先 把柏油路稍微破坏掉，将柏油一块一块 夹起来，尔后再进行铺路，因此都选择 在深夜以后封路及展开工程，惟附近店 家都不了解有关工程的进行时间。

记者也发现，该路T字路口的交通 灯也已暂停使用，导致交通稍有混乱， 所有驾驶者都需放缓速度才可驶过该 区。

灵市SS2/24路T字路口的交通灯已暂停使用，大部分车辆都不愿礼让，导致该处的交通秩序混乱。（图：星洲日报）

灵市19/1路．柏油被挖走变沙石路

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至于灵市19/1路的状况则 更为严重，记者发现该 区大部份柏油路已被挖掘出来， 如今变成了沙石路，导致车辆经 过时扬起沙尘，路人经过无不掩 起口鼻，以免吸入太多沙尘。

记者也发现，部份停放在路 边的轿车，都蒙上了一层沙尘， 沿着19/1路也可发现许多水泥灰放 置在路旁。

在19/1路及19/1B路的交界 处，则竖立了一个告示牌，惟告 示牌上仅注明了该区正在进行道 路提升工程、承包商公司及询问 电话，却没有透露有关工程的期 限。

此外，士马兀路则在进行行 人道提升工程，承包商已将原有 的行人道挖掘出来，并在该处设 置告示牌，以提醒道路使用者， 有关工程将在11月15日至2019年4 月4日期间进行。

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经过挖掘柏油路的道路，及还未挖掘的道路，形成了高低不平的现象，驾驶者需放缓车速才不会刮到轿车底盘。（图：星洲日报）

民众：应设告示牌

受访民众表示，灵市一带 所进行的道路提升工 程，应清楚设置告示牌，让所有 道路使用者都可知道该区进行何 种工程及时间。

“譬如SS2区的道路提升工 程，完全没有告示牌，我们也不 知道承包商会在深夜时刻来封路 及挖掘柏油路，让那些经过封路 区域的驾驶者感到慌乱，也不知 道要转往哪一条路继续行驶。”

停放在灵市19/1路的轿车已覆盖上一层沙尘。（图：星洲日报）

赞同深夜进行工程

然而，也有部份民众表示， 对于承包商只在深夜进行工程表 示赞同，因为此举完全没有为该 区商民带来困扰。

他们说，承包商在S S2/24 路及SS2/35路同时进行铺路工 程，而没有选择分阶段进行， 可让该区商民尽快使用新路， 也不用长时间受工程影响。

刘女士（60岁，SS2居民）：到路口要放慢速度

“自从灵市SS2区的铺路工程展开后， SS2/24路的交通灯就暂停使用，让路经该处的 道路使用者都十分麻烦，尤其是上了年纪的长 者，驾车时本就小心翼翼，遇上没有交通灯的T 字路口，更要放慢速度，有时候还需要等上一 段时间才过得去。

由于我没有发现该路有设置告示牌，也不 知道T字路口的交通灯是暂停使用或永久停止使 用，因此，尽管我并不常经过此路，却也希望 承包商可尽快完成有关工程，让这里的交通恢 复如常。”

邱容贵（70岁，业主）：交通灯停用没塞车

“我认为SS2/24路的道路提升工程并未对 我们造成太大影响，至少在T字路口交通灯暂停 使用的这一个星期内，我没发现有塞车现象。

我也赞同承包商在深夜进行封路及铺路， 没有为这里的商民造成任何影响，即使道路有 些凹凸不平，只要放缓速度、小心驾驶即可。

此外，我也知道灵市19区正在进行道路 提升工程，能够让所有地区同时进行工程及竣 工，即使会有段时间的影响及麻烦，惟忍过了 这一段时间，就可以有新的道路可使用，总是 好事。”

邱子健（43岁，民众）：应设置告示牌

“我认为负责SS2/24路道路提升工程的承 包商应设置告示牌，让所有人都能够清楚了解 有关工程的内容及期限，否则对于那些不熟悉 此路的驾驶者，将会有潜在的危险。

这是因为此路已变得凹凸不平，那些不常 路经此地的驾驶者会飞快驶过，造成轿车底盘 被刮伤，我也曾经亲眼见过这个情况。

我也建议八打灵再也市议会 可效仿日本，在进行工程 的区域里，除了设置告示 牌，晚上也需亮起多个 白灯，让驾驶者还未靠 近就可知道前方正在进 行工程，需放缓车速。”

士马兀路一带原有的行人道已被挖掘出来。（图：星洲日报）

装置水涵提升行人道．51万解决灵14区水灾

为了解决 闪电水灾问题及提升行人道的安全 功能，市政厅已出资51余万令吉， 在灵市14区进行提升士马兀路行人 道工程。

八打灵再也市政厅工程组主任 依斯迈指出，市政厅共耗资51万零 587令吉，在上述地点展开工程，以 确保行人的使用安全。

他针对士马兀路行人道工程接 受《大都会》社区报记者访问时指 出，涉及的行人道全长900公尺，乘 以2公尺宽。

受询及何以该项工程将在今年 4月间才完成，耗时相当久的提问 时，他说，这是由于该工程涉及必 须挖掘泥土，以进行装置水涵（paip erong）与水的过滤网（AIR）。

他说，这项工程是由八打灵再 也前市议员谢秀贞提出，市政厅也 进行公开招标。

他说，事实上，该行人道已经 年久失修，现有的水涵已经无法负 荷过多的水量，以致雨量过多时会 发生逆流现象，同时，行人道上的 树根也严重破坏了行人道的结构。

他指出，市政厅已在施工地点 竖立工程告示牌，以让民众与受影 响地主知道该工程的详情。

士马兀路正在进行行人道提升工程，预计在2019年4月4日竣工。（图：星洲日报）

要求提升无障碍行人道．谢秀贞：欣慰批准计划

八打灵再也前市议员谢秀 贞指出，她于去年某天 尝试要从星洲日报红绿灯处走向 道路尾端的一间商场，发现那边 的所谓无障碍行人道完全不符合 规格。

“一路上还危机处处，随时 都有可能跌倒受伤，因此，我就 向八打灵再也市政厅反映，要求 提升该处的行人道。”

她在得知当局已批准并在进 行此项计划，心中非常高兴。

“无障碍行人道能去到多远，残障朋友就能走到多远，也能增加障友融入社区和融入发展的机 会，并提高他们迈向自立生活的可能性。”