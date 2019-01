优乐居UNIO Residence 甲洞区的灿闪明珠 益美集团(Aikbee Group)已故主席陈植承(Tan Sit Seng),所钦选的“珍珠”之名,囊括了以上三项优点。

富足的生活,意味着慷慨、完美与诚挚

益美集团(Aikbee Group)已故主席陈植承(Tan Sit Seng),所钦选的“珍珠”之名,囊括了以上三项优点。综合产业的要素,必须积极地反映愿景、激情与豪贵,而益美集团旗下的益美发展(Aikbee Development)近期的项目——优乐居(UNIO Residence),显然比拟90年代初期的杰作,例如The Pearl Kuala Lumpur(前称Pearl International Hotel)、珍城购物中心(Pearl Point Shopping Mall)及Pearl Point Condominium,以及于2016年4月间竣工移交的Pearl Suria Condominium及Pearl Shopping Gallery。

致力于提升生活质量及可持续发展项目的同时,益美发展也积极地从CIDB建筑业发展局处,为未来产业申请GBI及Qlassic认证。

优乐居优雅的高楼宅寓设计,主旨是在甲洞区盖建一处实惠而未忽略品质的优雅生活方式。

重新定义的甲洞蜗居“Redefining Life in Kepong”标语,标识著多达60项业户专享设施和服务的大气,并以创意而革新的格局来实行,当中包括了生态环保及能源复用系统,为的是优化生活质量,处处为下一代设想。

匠心独运的规划

优乐居是由两栋楼寓组成,以流动性却统一式的金属鳍片而链接设施和服务。优乐居充份理解环护的重要性,因之打造了四层式样多功能安保系统:

‧24小时前警卫室与吊杆栅CCTV闭路电视车辆监控系统

前警卫室业户视频对讲系统

‧各单元与接入点视频对讲系统

‧当业户从大厅护送访客时,各楼层进入控制体制

人性化设计、环保的崇尚

优乐居的规划团队认定,少了人情味的元素,则难以拥享完整的平衡与和谐生活。

想想看,外出归来,回到UNIO,在星空下的天台休闲地带,抑或在宝石形状的健身房锻炼体格,那是什么样的体验!

体育活动方面,何妨移步到天台的瑜伽林丛,或者选择在游泳池、羽球/篮球场热身。想要松弛身心者,还有舒适的阅读室选择,一切就在家门口。

优乐居铺陈的绿色概念,例如可持续发展的生活空间及更加人性化的设计,时时敦促业户怀有环保的意识。

所有独立与半独立式寓所单位,推崇的是自然采风环境,以及有助于减少公共设施电费达10%的太阳能系统。

所有单位也鼓励采纳自然穿堂的通风格式,藉以达致更为舒坦的生活情调。底层方面,郁郁葱葱的绿意景观格局,仿佛是在迎接回家的主子。

除了用于各单位及公共设施的LED节能灯之外,也有利便油电混合动力车使用的充电端口。

多功能的设计方案,涵盖了儿童安全的考量,以及无障碍设施如行动不便者的友善坡道设计等。

聚气良好风水

一个家居,除了拥有稳固的基础、完美的设计及时尚的装饰之外,良好的风水也是关键。

一般上,人们呆在家里的时间,至少是每日廿四小时的三分一;一处舒适和谐的环境,将享有美好的感觉。事实上,好风水与成功是息息相关的,优乐居恰恰具备了以上特质。

中华哲学中,就地球的地貌与地形概况而言,在大自然里存在着一股“气”。“气”被定义为一种科学的天然能量。优乐居应用了“气”的能量,让发展计划锦上添花而内外受益。

当然,一处优异的房屋发展计划,必须是多方面的考量运行,而如何将“气”置入发展内涵,倒是异常讲究。

优乐居针对发展计划不仅进行了四大考量:环境、建筑物、人及时间,同时深入研究与严谨执行,主旨在于让优乐居的业户安居乐业、生活愉悦。

由著名玄学家策划

优乐居发展计划的特点,主要是面向北與东北方向之“三木森秀”地形,藉以让业户享有显赫的名气與贵族的气质;对于求学者于学术及相关领域来说,也具备了正面與积极的影响;更何况,东北方的“案山”,更有助於名气與财富的增生。

另一方面,UNIO西南方之“贵人星”,在业户的事业與工作层面,予以协助及达臻成功的境地;东北方之“低脑双金”,则对於从事生意與金融业者,起著无往不利的发展潜质。

优乐居的风水策划,经由著名的Joey Yap Consulting Group(JYCG))执行,並由该集团总监拿督叶威明(Joey Yap)亲自督导。

叶威明既有20余年的风水专业咨询经验,更是著名的玄学家與企业家,对於房屋发展计划向有独到的见解。

优乐居推售日,心仪者挤满优乐居产业销售廊。

推售会圆满成功

12月17日在UNIO产业展销廊举行的优乐居推售会,圆满落幕。

一系列活动包括聆赏與会的名师演奏萨克斯管及小提琴名曲。幸运抽奖的幸运兒还有机会赢取假日配套或价值20万令吉的超级大礼!

益美发展营造的优雅生活质量,为业户提供长远的考量。找一天,造访优乐居产业销售廊,让自己有一个重新定义生活真谛的机会。

优乐居是引进一般仅装置於豪华酒店或度假村的最先进设施服务的发展商之一。

这些设施包括:

‧60米长天台无边际泳池

‧甲洞区最高的独立式健身房-360°景观健身房

‧顶层雲霄瑜伽区

‧顶层露天剧场

电话:03-62422299/1177

网址:http://www.unioresidence.com

地址:Lot98781/2,6,Jalan Kepong,52000 Kuala Lumpur。

Pemaju: Aikbee Development (Kepong) Sdn. Bhd. (1139308-D) (Ahli Kumpulan Aikbee Group) . Nama projek: Residensi Unio . Lesen no. pemaju: 19208-1/11-2019/0928(L) . Tempoh sah: 10/11/2017 hingga 09/11/2019 . Permit iklan dan jualan: 19208-1/11-2019/0928(P) . Tempoh sah: 10/11/2017 hingga 09/11/2019 . Pegangan tanah: Pajakan 99 tahun dan tarikh luput: 9 Januari 2095 . Sekatan Kepentingan: Tanah ini tidak boleh dipindah milik, dipajak atau digadai tanpa kebenaran Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. . Jenis hartanah: Pangsapuri servis 38-tingkat . Cagaran tanah: United Overseas Bank (Malaysia) Bhd. . Pihak meluluskan pelan bangunan: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) . No. rujukan pelan bangunan: (15) dlm. BP TI OSC 2017 0972 . Tarikh dijangka siap: Oktober 2021 . Jumlah unit: 520 units Pangsapuri Servis ( Jenis A - 11 unit, Jenis B - 81 unit, Jenis B1 - 3 unit, Jenis C - 81 unit, Jenis C1 - 1 unit, Jenis C2 - 1 unit, Jenis C3 - 1 unit, Jenis D - 269 unit, Jenis D1- 27 unit, Jenis D2 - 4 unit, Jenis D3 -1 unit, Jenis D4 - 2 unit, Jenis D5 - 2 unit, Jenis D6 - 2 unit, Jenis E - 16 unit, Jenis E1 - 1 unit, Jenis F - 16 unit, Jenis F1-1 unit ) . Harga minimum RM413,600 . Harga maximum RM1,200,000 . No. tempat letak kereta per unit: 1-3 . Diskaun Bumiputera: 5% . IKLAN INI TELAH DILULUSKAN OLEH JABATAN PERUMAHAN NEGARA . Alamat: Unio Galleria: Lot 9878, Batu 6 1/2, Jalan Kepong, Kuala Lumpur, Malaysia