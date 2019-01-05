DAL HCM：割草经费未到手 . 张健仁“干捞论”不实 （古晋讯）负责承包砂拉越联邦大道割草及道路保养工程的DAL HCM有限公司，首席执行员祖卡纳恩现身说明，透露公司去年10月收到工程部通知信，指搁置拨出割草经费，指示停止去年11和12月的割草工程，绝非如贸消部副部长张健仁所言，有关经费因被“干捞”而耽误割草工程。

DAL HCM有限公司首席执行员祖卡纳恩展示工程部去年的来函，交代砂联邦道路割草工程被搁置的始末。

（古晋讯）负责承包砂拉越联邦大道割草及道路保养工程的DAL HCM有限公司，首席执行员祖卡纳恩现身说明，透露公司去年10月收到工程部通知信，指搁置拨出割草经费，指示停止去年11和12月的割草工程，绝非如贸消部副部长张健仁所言，有关经费因被“干捞”而耽误割草工程。

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他促请张健仁先向工程部了解来龙去脉，而非向民众发布错误及具误导性的讯息。

祖卡纳恩向《星洲日报》表示，该公司去年2月14日与工程部签署有关砂拉越联邦道路保养工程承包项目的合约，并于去年9月接管，合约长达10年，从去年9月至2028年9月，主要负责砂拉越730公里（从古晋至老越）的联邦道路保养，包括割草工程（不包泛婆大道）。

联邦暂缓发放经费

“公司去年10月25日接获工程部秘书长来函告知，指联邦政府为了节省开支，决定搁置拨出砂联邦道路割草工程的经费。信中解释，联邦内阁于10月17及19日决定重新审核及评估全部承包合约，财政部暂时搁置拨出割草工程的经费，也是配合联邦内阁的决定。”

对此，祖卡纳恩对张健仁发表割草工程经费被干捞的言论感到惊讶，不解张健仁通过什么管道取得错误的讯息。

承包商:非朋党公司

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祖卡纳恩强调，该公司非朋党公司，也不是国阵委任的承包商，个人亦没有政党背景，公司完全按照工程部的程序和标准获得合约。

“公司至今还未获工程部缴付割草工程经费，何来经费被‘干捞’之说？至今为止，公司未接获财政部要求检讨合约项目，也没调整割草工程的经费。”

祖卡纳恩说，根据工程部付还程序是按照每月计算，公司须按时呈报割草及其他保养工作的进度及资料给砂公共工程局，并受到该局监督。

提及公司的背景时，祖卡纳恩表示，公司之前曾与日光公司（CMS）、PPES合作承包15年的砂联邦道路保养工程。今年起，则由该公司负责承包有关项目。

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诗巫林开臻／巴拉路红绿灯一带的野草颇长一段时间未割，阻碍驾驶者的视线。