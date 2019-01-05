印在领袖T恤上 . 砂盟标志 提前曝光？ （古晋讯）砂政党联盟（GPS）领袖桥上拍照，眼尖的网民发现众人穿上的T恤印有未正式推展的砂盟官方标志！

砂地方政府及房屋部长沈桂贤（左起）、砂首长阿邦佐哈里及民进党主席张庆信在达鲁哈纳桥上拍照，眼尖的网民发现沈桂贤及张庆信穿上的T恤印有砂盟官方标志。（照片取自沈桂贤脸书）

（古晋讯）砂政党联盟（GPS）领袖桥上拍照，眼尖的网民发现众人穿上的T恤印有未正式推展的砂盟官方标志！

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砂地方政府及房屋部长兼人联党主席拿督沈桂贤前晚在个人脸书上载3张与砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里及民进党主席拿督斯里张庆信现身古晋河滨公园及达鲁哈纳桥的照片，并表示他是首次在白天走上达鲁哈纳桥，看到与夜晚截然不同的风景。

犀鸟展翅高飞图案

尽管他在帖文中没提及此行的目的，但细心的网民发现，3人穿上的白色T恤印上犀鸟展翅高飞的图案，底下还有红色的“GPS”英文字母，惊呼砂盟标志终于出炉了。

沈桂贤未证实该标志是否是即将推展的砂盟官方标志，仅表示当时他们是在桥上拍照。

下周三正式推展

《星洲日报》探悉，砂盟官方标志将在本月9日上午10时于土保党总部正式推展，之后将举行全砂一系列宣传活动，为本月19日在砂团结体育馆举行的砂盟推展礼造势。