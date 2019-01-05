方便民众反映除草事宜 . Dal-Hcm社媒设帐户 （古晋讯）Dal-Hcm有限公司将在社交平台设帐户，方便民众针对联邦道路的除草及保养事宜作出反映或投诉。

民众要辨认道路属于联邦道路或州道路，可透过谷歌地图先找出相关道路的编号。

（古晋讯）Dal-Hcm有限公司将在社交平台设帐户，方便民众针对联邦道路的除草及保养事宜作出反映或投诉。

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Dal-hcm有限公司首席执行员祖卡纳恩是今日接受《星洲日报》访问时表示，目前该公司计划设立官方脸书及设推特账号。

他指出，民众若要了解道路属于联邦道路或州道路，可透过谷歌地图先找出相关道路的编号。

他解释，联邦道路的编号是以数字组成，至于州道路编号则以Q字母开头组成。

祖卡纳恩表示，在官方脸书及推特账号设立前，民众可透Talikhidmat系统投诉，有关系统将会把问题反映给砂公共工程局再转发给该公司跟进。

他透露，割草工人每个月会在礼仪路进行2次的割草工作，一般的联邦道路则是每月一次。



石角路为一般的联邦道路，承包商的割草工人每个月会进行一次的割草工作。