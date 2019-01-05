佳日星：韩江园公寓申请基金粉刷‧仅提供20%维修拨款 佳日星与管理机构领导层讨论后，了解到该机构难以承担这笔费用，尤其筹募资金更是困难。

韩江园公寓居民感谢佳日星（前排左四）捎来了好消息，左二起：法胡拉兹及艾诺。（图：星洲日报）

（槟城4日讯）槟州地方政府、房屋及城乡规划委员会主席佳日星说，509大选变天所带来的成果之一，就是希盟国会议员拥有更高的选区拨款，可进一步协助州政府推动造福人民的计划。

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他以韩江园公寓申请“槟州最高80%房屋维修基金”为例，说该公寓申请粉刷拨款，不过，在上述基金机制下，粉刷并非属于紧急项目，因此州政府只能提供20%的维修拨款，剩下80%余额须由居民自行承担。

佳日星与管理机构领导层讨论后，了解到该机构难以承担这笔费用，尤其筹募资金更是困难。

庆幸的是，在获得州政府20%拨款以及日落洞国会议员雷尔通过选区拨款支付余额下，该公寓即将进行的第一阶段粉刷工程（Blok25及27），居民无需负担分毫。

该公寓的第一阶段粉刷工程耗资6万令吉，其中1万2000令吉（相等于20%）由州政府支付，剩余的4万8000令吉则由雷尔通过选区拨款资助。

未来或直接与国会议员洽谈

佳日星今日于韩江园公寓移交拨款批准信给公寓管理机构的仪式上说，州政府未来或直接与国会议员洽谈，共同探讨如何在房屋维修方面协助州政府。

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他也会在行政议会上要求州政府伸缩性处理“槟州最高80%房屋维修基金”计划下的粉刷项目申请，以个案情况审理，以期能提供超过20%的维修拨款，毕竟确有一些管理机构无法承担余额。

韩江园公寓的粉刷工程总共耗资22万令吉，该公寓共有6栋建筑，粉刷工程分阶段进行。这是该公寓在上述维修基金计划下的第二个申请获批的项目。

另一方面，佳日星说，前朝政府当年推出“一马维修基金”，槟州至今有143项申请待审，所申请的款额约7000万令吉。

有鉴于此，他希望联邦政府及房长能重新审理这些申请，若不能批准全部，至少考虑比较紧急的项目。

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他也说，州政府于去年一封志期11月23日致给房屋部的公函中，申请供2019年度房屋维修用途的1400万令吉拨款，直接拨入“槟州最高80%房屋维修基金”，由州政府本身推行有关的维修计划，间接协助房屋部。

出席仪式者有雷尔、槟州房屋局局长艾诺、助理局长法胡拉兹、副秘书法勿兹以及韩江园公寓管理机构主席洪丽萍。