弃狗人害惨爱狗人！老伯住家频遭人弃狗 爱狗错了吗？因为爱狗，就必须承担无良弃狗人抛弃的责任？

2周前被丢来的 7只小狗目前被安置在笼子里。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉4日讯）爱狗错了吗？因为爱狗，就必须承担无良弃狗人抛弃的责任？

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努力存钱为狗狗结扎

79岁的 黄国 兴老伯伯是一名 爱狗人士，虽然 家贫，但却愿意 把仅有的钱，分 一点给流浪犬； 家里收养了7只 狗，为了控制繁 殖，一直努力存 钱结扎狗狗。

惟无良的 弃狗人就看准老 伯好心肠，不但 没有支援黄国 兴，反而常把狗 丢到住处，继早 前被丢来的一只 病犬后，日前又 有人丢来7只小 狗，让老伯不知 如何是好。

黄国兴已有79岁高龄，却必须为无良狗主的行为烦恼和“负责”。（图：星洲日报）

黄国兴：7幼犬被丢家门口

黄国兴指出，他于现在的住处居 住了约5年，陆陆续续收养了7 只狗，几经努力，目前只剩一只雌犬仍未 结扎，而他也还在为此努力存结扎费。

可屋漏偏逢连夜雨，2周前，黄国兴 遛狗回家看见门外多了一个油漆桶，趋前 一看，居然是7只不足一个月的小狗。

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“我看到时，心就一直往下沉，我年 事已高，就算省吃俭用喂得饱这些小狗， 以后还可以去哪里找钱给这些小狗结扎？ 5只是雌的，不结扎就会一直繁殖。”

老伯的狗笼有的是好心人施舍，有的则是存钱购买的。（图：星洲日报）

盼好心人领养小狗

他说，想到这里就觉得很难受，毕 竟能力有限，但弃狗人把幼犬都丢到门口 来，不理的话，小狗会闷死在桶内，放掉 又怕会爬到马路被撞死或掉入河里淹死。

“因为狠不下心所以很痛苦，我不能 拿去别的地方丢，我也不能放着不理，我 唯有空出一个笼子安置，但我必须请求好 心人领养这些小狗，因为我没有能力。”

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国兴的住处是由一名好心地主提供，常有人把狗丢到该处。（图：星洲日报）

小狗出现让生活更艰辛

黄国兴强调，虽有儿女，但自 己一直都自力更生，这把年 纪靠双手能找的钱很少，但总是把钱存 起来用作结扎、医药和狗粮，这些小狗 的出现，让原本就已很不容易的生活， 再被“重重一击”。

“结扎费用不便宜，一只要200令 吉或更多，还有预防针的费用，生病的 钱和粮食呢？这里常有人丢狗来，之前 一只被丢来的成犬生了小狗，我找人领 养了小狗，但成犬妈妈却生病了。”

雌犬患病已花逾千治疗

他说，有关雌犬患上了犬传染性 性病肿瘤（TVT），带它去结扎和化疗 花完积蓄的逾千令吉，但狗最后还是不 治。

“这件事情才过没久，又有人丢 ‘一桶’小狗来，我真的没办法饲养， 也不知道能做些什么，我想求求那些人 不要再丢狗来，也求求好心人帮我把这 些小狗领养去。”

7只小狗就是被装到这个漆桶里，丢到黄国兴家门前。（图：星洲日报）

砍柴除草为生能力有限

黄国兴是一 名无依无靠的老人，患有气 喘，靠砍柴、除 草为生，难得 遇到一个好地主，让他有瓦遮 头，不至于无家 可归，而地主也不收租金，只让 他打理和看顾住家。

但话虽如此，一名老人有的能力非常有 限，他说，小狗都是生命，总不 能眼睁睁地让它们死去，因此只 能寻求好心人来 领养小狗。