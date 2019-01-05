少女遭母亲男友性侵案‧技工禁保外2月13过堂 16岁华裔少女报案指遭母亲男友性侵案，36岁冷气技工今日被控强奸，他否认有罪，地庭法官诺莎哈不批准他保外，案订2月13日过堂。

（槟城4日讯）16岁华裔少女报案指遭母亲男友性侵案，36岁冷气技工今日被控强奸，他否认有罪，地庭法官诺莎哈不批准他保外，案订2月13日过堂。

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来自柔佛的被告刘裕保（译音），被控于去年12月24日上午8至9时，在垄尾某组屋单位强奸一名16岁6个月的华裔少女，触犯刑事法典第376条文。在此条文下罪成者，必须判处不少过10年至最高30年监禁，以及鞭笞。

被告否认有罪后，主控官基于被告与受害者母亲的关系，以及被告与受害者一家同住为由，建议法官不让被告保释，另外，受害者的医药报告还未完成。

被告未委律师辩护

还未委任辩护律师的被告求情时说，他非本地人，父母、2名孩子、亲戚都住在柔佛。

他说，他来槟城已有8年，是自雇的冷气技工。

“我除了需负担自己2名孩子开销外，我也需要负担女友及她的2名孩子的日常开销。”

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16岁华裔少女是在圣诞节前夕，独自到警局报警，指遭母亲男友多次性侵，并且遭对方恐吓，若其不就范就会伤害她的弟弟及母亲。

警方接获投报后，圣诞节当天在天德园的麦当劳快餐店附近逮捕被告。