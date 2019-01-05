吴谨言艺考素颜旧照曝光！脸白到发光人群中一秒认出 中国女星吴谨言凭着宫廷夯剧《延禧攻略》人气飙升，出道多年的她终于迎来自己事业上的高峰。随着知名度大增，过去的事也被重新翻出讨论，近日网上流传一张她在2009年艺考时的照片，引起网民热议。

（图：微博）

（中国5日讯）中国女星吴谨言凭着宫廷夯剧《延禧攻略》人气飙升，出道多年的她终于迎来自己事业上的高峰。随着知名度大增，过去的事也被重新翻出讨论，近日网上流传一张她在2009年艺考时的照片，引起网民热议。

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据了解，吴谨言毕业于北京电影学院，入学前得经过艺考及高考测验，达到审核标准，才能有机会就读，而且每年都会吸引无数考生报考。不过，考试规定不得化浓妆，所以学生都是素颜应考，因此想要从这么多人中脱颖而出，除了专业技能不输人之外，外型肯定也有出众的地方。

近日微博所流传的照片中，吴谨言当年就颇有明星相，尽管身边虽然围了一圈又一圈的考生，还是掩盖不了清秀脱俗的气质，特别是白嫩肌肤一下就被认出，网民纷纷直夸：“白到发光！”而当时的她顺利吸引目光并登上媒体版面，如今在演艺事业的成绩也证明当初学校和媒体的眼光挺准。

（图：微博）