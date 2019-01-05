自孟晚舟被捕后‧13加人在华被拘 自从华为财务长孟晚舟于12月1日在加拿大被捕后，共有13名加拿大人被中国逮捕，其中8人已获释放。

（加拿大‧渥太华4日讯）自从华为财务长孟晚舟于12月1日在加拿大被捕后，共有13名加拿大人被中国逮捕，其中8人已获释放。

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加拿大全球事务发言人贝鲁佩向法新社证实这个人数，并补充说，有关数字还不包括香港在内。

有公开身份的被捕人士包括前外交官康明凯、商人斯帕沃和女教师麦克弗，麦克弗已获释并返回加拿大。

中国外交部发言人陆慷周五在例行记者会上说，他没有详细的数字，但中国“确保所有外国人的安全、合法权利与利益。”

大约有200名加拿大公民因各种指控在中国被扣捕，这个数字近年来都保持稳定。

比较美国，有大约900名加拿大人在同样情况被拘捕。

针对中国被指拘捕13名加拿大人一事，中国司法部副部长刘振宇周五表示，“中国是法治国家，都是依法进行”，同时也会在处理过程中依法保护当事人的合法权利。

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加议员团如期访华

与此同时，有加拿大官员透露，由国会议员组成的访问团，会如期在周六启程访问中国。有保守党议员表示，此行将尽可能以建设性的方式与中国官员接触，目标是让被扣押的康明凯和斯帕沃尽快安全返回。

当地传媒报道，访问由加中议会协会主办，包括2名参议员及4名众议员的访问团将于本月6日至12日访问上海、深圳、香港。