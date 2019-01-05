贝尔再伤或缺阵两周‧皇马名宿批难当重任 在周中西甲第17轮补赛皇马客场2比2战平比拉里尔的比赛中，贝尔在上半场即将结束时受伤，并于半场后被伊斯科换下。

（图：法新社）

（马德里5日讯）联赛表现低迷的皇家马德里又折损一员大将。4日，皇马确认贝尔左腿肌肉拉伤，或将因此缺阵10至15天左右。

广告

在周中西甲第17轮补赛皇马客场2比2战平比拉里尔的比赛中，贝尔在上半场即将结束时受伤，并于半场后被伊斯科换下。4日的检查结果显示，其左腿肌肉拉伤，需休战约两周时间。

自2013年加盟皇马以来，贝尔伤病不断，皇马名宿米贾托维奇便在西班牙电台的一档节目中评论说：“我个人很喜欢贝尔，但他若想在C罗走后挑起皇马这样一支球队的领袖一职，目前所做的却是远远不够的。他的伤病如此密集，这种情况令人担心。”

目前皇马队中还有阿森西奥、马里亚诺和马科斯略伦特三名球员正在养伤。贝尔的缺阵也让已被领头羊巴塞在联赛里甩开7分的“白衣军团”再度遭遇重击。据西班牙媒体《马卡报》预测，贝尔或将因伤错过联赛对皇家索赛德、皇家贝迪斯的比赛以及西班牙杯16强战两回合对阵雷加利斯之战。（新华社）