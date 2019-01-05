张昭成‧特大，寻求什么呢？ 宽柔学校（非盈利）有限公司计划在本月12日召开特别会员大会，讨论及通过修改2017年11月4日的决议。

宽柔学校（非盈利）有限公司计划在本月12日召开特别会员大会，讨论及通过修改2017年11月4日的决议。

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2017年11月的特别会员大会，通过以不超过8300万令吉，建设宽中至达城第二分校。新的议程是要求在原有的8300万令吉的基础上，增加8%的可能性开支，以及授权董事会处理政府部门费用以及工程专业费。

董事会之前对整个建校费用的说明如下：

1.第二分校将分3期进行建设：首期将需要使用5000万令吉，进行行政楼、教学楼、室内体育馆、足球场、停车场的建设。

2.第2期为联课楼，综合礼堂的建设，需要约2000万令吉。

3.第3期则为建设3层停车场，约需1000万令吉。

整个校园完成后可以容纳4500位学生。

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校友们针对上述修改存有下列疑问，希望能够获得董事会进一步解释：疑问一：在第1期建设才刚开始的阶段，为甚么就要求新的授权预算呢？

疑问二：根据董事会最新的汇报，目前只筹到3700万令吉的当儿，却已经要进行8300万加664万令吉（8%可能性开支）的建校吗？不是按需求分3期建设以及按能力来进行建校工作吗？

疑问三：在少子化的现今华社家庭，众多优秀的国际学校选择中，宽柔中学真能够吸纳15000位学生吗？

疑问四：专业工程费用不是一开始就已经决定了吗（整个建筑费用的3%）？这些费用一般上都归纳为整个的建筑费用，为甚么目前需要分离处理呢？

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宽柔中学应该将学校的精力，专注于教学内容的改变，师资的提升，包括薪金的提升。

一再的将整个资源放在硬体建设的时代已经是过时的管理了。为甚么我们的董事会始终无法理解整个大环境与时代的改变，对学生整个知识已经有着完全不一样的要求了呢？

宽柔中学每一年毕业的学生人数近2000人，但是两校的升学辅导处的资源是惨不忍睹！

升学辅导还是与40年前一样，靠每一年假期回来度假的校友回到校园进行短时间的辅导。实际上，在高一阶段，就需要给予指导与引导。

由于缺少专员负责不同国家的升学辅导，导致毕业学生的升学渠道限制于传统的台湾、新加坡加上目前的中国大陆地区。要前往美国、澳洲或英国地区的学生，只能向外部的商业代理寻求协助。

这样的运作局限了学生大胆寻梦的空间。各地校友会无不忧心宽柔中学整个未来的发展！

（作者为新加坡宽柔中学校友会会长）