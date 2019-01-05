固本以外替代方案．槟拟推出App付停车费 槟州政府通过地方政府部门，正着手研究推出以智能手机应用程式缴付停车费，作为纸本停车固本以外的替代付费方案。

槟岛市政厅从2018年开始推出的纸本停车固本，才是目前槟岛有效的停车固本。（图：星洲日报）

（槟城4日讯）槟州政府通过地方政府部门，正着手研究推出以智能手机应用程式缴付停车费，作为纸本停车固本以外的替代付费方案。

广告

槟岛市政厅财务管理常务委 员会交替主席魏祥敬接受《大北 马》社区报访问时指出，一旦上 述方案落实，槟威两地将统一使 用有关手机应用程式作为停车收 费的电子付费方式，但同时保留 槟威两地地方政府个别推出的纸 本停车固本，以照顾不懂得使用 智能手机的人士。

“这项方案最快会在半年内 落实，但详情有待州政府当局宣布。”

在槟岛地区停车的驾车人士注意，此款由Perkhidmatan Alam Indah有限公司推出的纸本停车固本，从2019年起无效。（图：星洲日报）

Perkhidmatan Alam Indah停车固本无效

此外，在槟岛地区停车的驾驶 人士受促多加留意，因为槟 岛市政厅通过停车系统特许经营公司 Perkhidmatan Alam Indah有限公司推出的 停车固本，已从今年1月1日起无效，若 继续使用可被市厅执法员开罚单。

Perkhidmatan Alam Indah有限公司是 从2014年期承包槟岛的停车系统，但因 欠款问题，于2018年初被槟岛市政厅提 前终止合约，但市厅允许该公司通过纸 本及智能停车小装置（SPG）方式推出 的停车固本，继续使用至2018年杪。

市政厅较后也自行推出纸本固本取 代旧固本，此固本才是槟岛目前有效的 停车固本。

广告

魏祥敬说，由于市政厅是在去年 初已公告天下，说明Perkhidmatan Alam Indah有限公司的停车固本将从2019年开始无效，该公司的固本已逐渐从市场消失，因此踏入2019年，至目前未发生车主使用旧固本导致被开罚单的情况。