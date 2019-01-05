300实习生沦为劳工‧印尼要求台北彻查 近日有报道揭发大约300名印尼实习生，在台湾被迫当工厂劳工，印尼外交部要求台北彻查后，周五更宣布将暂停发送学生到台湾大专进修。

（印尼‧雅加达4日讯）近日有报道揭发大约300名印尼实习生，在台湾被迫当工厂劳工，印尼外交部要求台北彻查后，周五更宣布将暂停发送学生到台湾大专进修。

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在一项实习计划下，东南亚各国把学生送往台湾，允许他们一边上课一边实习。当局说，参与该计划的学生“遭遇了困难”，但没提供详情。

印尼外交部发言人阿尔曼纳达发声明说，“我们要求一个交待……同时当局应采取必要行动，维护这些学生的权益和安全。”

台湾教育部周四亦发声明表示，媒体报道有欠确实，而且当局与学生们谈论后发现，事件并没有违反当地劳工法。该部还说，一旦在任何学校发现任何违法行为，该部门将搁置该处的实习计划。

据《台湾英文新闻》网站，台湾立委柯志恩上周揭露，有6所大专曾经“逼迫”其东南亚国籍学生，尤其来自印尼的学生，到隐形眼镜工厂长时间工作。

惟路透社无法独立核实有关指控。

阿尔曼纳达说，台湾目前约有6000名印尼大专生，其中1000人是在实习计划下派送。