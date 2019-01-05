留下脚印和粪便‧野象毁400棵香蕉树 小园主黄志庆告诉星洲日报《大柔佛》社区报，员工在2日清晨5时发现5头野象觅食的踪迹，但奈何天色昏暗无法清楚拍到照片。

一大片香蕉树都被推倒，经过统计约有400棵香蕉树被殃及。（图：星洲日报）

（柔佛‧居銮4日讯）加亨17啤日前再现5头野象，推倒400棵即将收成的香蕉树，让小园主血本无归。

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小园主黄志庆告诉星洲日报《大柔佛》社区报，员工在2日清晨5时发现5头野象觅食的踪迹，但奈何天色昏暗无法清楚拍到照片。

他说，这批象中有小象，相信成年象会有一定的攻击力，因此工人也不敢轻举妄动。

野象吃饱后就离开，但逾6000棵的香蕉树中，经过点算发现约400棵被推倒，而这些香蕉树都是已经开花，一个月后就能收成，预估损失至少1万6000令吉。

粪便比成人脚掌大

野象离开后，还在园内留下很深的脚印和一堆又一堆的粪便，一坨粪便几乎就比一个成人的脚掌还要大。

他说，一年前也曾有5头大象在香蕉园肆虐，当时刚种下的树苗也被毁，而他相信日前出现的大象和一年前的是同一批。

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野象的粪便比成人脚掌还要大。

成年野象留下来的巨大脚印。

社媒再流传影片

数十头野象出没油棕园

另外，社交媒体今日又再流传有数十头野象出没的影片，虽然无法证实其真实性，但消息指出，这些野象在22啤一处正在翻种的油棕园出没。

柔佛州野生动物保护局主任加马受询时表示，他和属下经过详细研究后，无法证实这个影片的拍摄地在加亨。

但他透露，该局已经获得居銮县议属拨款20万令吉以在加亨和巴力佳雅兴建和维修电网，希望能阻遏野象继续肆虐。

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他指出，电网全长3公里，同时原有的电网也会获得维修。