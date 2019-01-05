即起至7日戒备“帕布”．民防队沿海区加强巡逻 为戒备“帕布”对沿海地区构成的威胁，隶属民防部队的天灾管理及紧急应对小组会即日起至7日，加强巡逻沿海地区，同时传达紧急应对危机知识给渔民和群众。

民防部队队员在海上巡逻。（图：星洲日报）

（吉打．双溪大年4日讯）为戒备“帕布”对沿海地区构成的威胁，隶属民防部队的天灾管理及紧急应对小组会即日起至7日，加强巡逻沿海地区，同时传达紧急应对危机知识给渔民和群众。

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该小组人员今日前往吉州多个区沿海地带巡 视，如瓜拉姆拉县独立海滨、浮罗交怡真浪海滩、 吉打港口等区，为应对“帕布”作好准备。

民众也受促在4至7日期间尽量远离海岸。（图：星洲日报）

气象局发布强风预报

瓜拉姆拉县民防部队主任阿扎哈今午在巡视独 立海滨的安全举措后说，气象局已发布强风预报， 任何罔顾天气预报出海或进行海上活动的民众必须 得对自己的安危负责。

他说，4日至7日这期间，预计海浪及风速会比 平时要高，实在不宜出海或进行任何海上活动。

预报指帕布3日后将吹向我国，现只能祈求它 不会来。瓜拉姆拉县会派出150名民防部队队员在 沿海地区巡逻，每天24小时至7日。

瓜拉姆拉县民防部队队员已做好各项准备，以面对各种可能发生的事故；前右四为阿扎哈。（图：星洲日报）

暴风雨致水位上升

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另一方面，相信是受到热带风暴“帕布”的影 响，连日的暴风雨导致吉中区巴东得腊县甘榜拉庇 的惹宁河（Sg Janing）以及华玲县甘榜峇鲁吉底河 （Sungai Ketil）水位上升至紧急水平。

吉打州民防部队目前处于备战的状态，以应对 随时可能发生的紧急事故，特别是狂风造成的树倒和民宅被摧毁的事件。

有关当局今午发文告说，吉州多个地区今早下 起了倾盆大雨，但大雨稍候停歇，没有发生水灾。

除了上述提及的河流，其他河流水位正常。全 州的风速达每小时15公里。

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截至今早11时，全州情况仍受控制，民防总部没有接到任何灾情报告。