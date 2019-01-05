2019星洲教育奖卓越独中．公教新学年迎好消息 （诗巫讯）新学年伊始，公教中学即接到荣膺2019星洲教育奖（卓越独中）的好消息！公教中学是全砂14所独中唯一获奖学校。

公教中学各班级的初一新生在班导师的带领下步入学校礼堂，参加2019年开学礼。

（诗巫讯）新学年伊始，公教中学即接到荣膺2019星洲教育奖（卓越独中）的好消息！公教中学是全砂14所独中唯一获奖学校。

广告

该校校长郑文牍修士透露，东马区有两所独中荣获星洲教育奖（卓越独中），即沙巴的崇正中学和诗巫的公教中学。对公教全体董教生而言，绝对是一种肯定和荣誉。

他说，获颁卓越独中奖必须要有所表现，除学术成绩外，课外活动、体育和学生整体表现等也要有亮眼成绩。

郑文牍今早于2019年公教中学开学礼上致词时称，2020年是公教中学创校60周年庆，走过了一甲子岁月，可以很骄傲的跟社会说，“公教中学是一所成功的学校”。

“去年，我们的口号是‘我相信我能’。配合学校明年创校60周年庆，今年的口号为‘我要成功’。成功，是跨越自己，是自我挑战。我希望学生们能为自己定下目标，要在哪一方面取得成功。”

郑文牍称，学校为学生提供机会，希望他们能好好把握，今年不能只“相信我能”，更要成功，并于今年年杪前达成设下的目标。

他指出，公教中学2018年的校园开放日和招生活动非常成功，学长学姐在活动中积极的向到访的小六生介绍学校，亦让他们体验在独中可参与的活动和项目。

广告

“任何一项比赛、活动或考试中，都要抱着‘我要成功’的心态，才能取得成功。我希望大家能继续展现学长学姐的风范，带领新生们向前冲。 ”



公教中学全体师生与董事部成员及校友会代表于开学礼后合影。



初一的92位女学生与校长、董事部成员和校友会代表留影。前排左七起为校董陈家忠、李孔杰、副校长马义恩修士、校长郑文牍、董事长黄志渊、校董陈为文、蔡天佑、苏少萃及校友会主席黄禄声。