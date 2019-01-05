安倍：4月1公布日本新年号 日本首相安倍晋三今天前往三重县的伊势神宫参拜后在对媒体说，5月1日乃新天皇即位，基于不想对民生造成重大影响，因此新年号将于4月1日内阁会议做出决定后公布。

（图：法新社）

（东京5日讯）日本首相安倍晋三今天前往三重县的伊势神宫参拜后在对媒体说，5月1日乃新天皇即位，基于不想对民生造成重大影响，因此新年号将于4月1日内阁会议做出决定后公布。

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安倍说：“这是平成最后一个新年，我到伊势神宫参拜，祈求皇室更进一步的繁荣与日本国的安宁与发展。”

安倍希望人民都能一同祝贺历史性的皇位继承，政府将做好准备，在迈向平成的下一个时代，与人民一起做好强而有力的开启。希望今年是“开拓日本明日的一年”。

内阁决定新年号后，将由日皇明仁当天在记载新年号的政令上署名后迅速公布，皇太子即位成新天皇的5月1日正式施行，5月1日凌晨零时开始使用新年号。

日本政府根据年号法制订年号，已委托深谙汉学的学者考虑新年号的选定，将先选出几个方案，再由专家学者召开恳谈会，然后由国会做出决定。