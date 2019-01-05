12生肖雕塑运抵．永安苑添亮点 （诗巫讯）从中国运抵的卡通版十二生肖雕塑昨日运抵漳泉园永安苑，将永安苑打造成为活力有朝气的休闲景点，更为诗巫民众新增拍照好去处。

诗巫永安亭大伯公庙总务何明生（右）测量“猴”雕塑的高度，每个雕塑约4.5尺高，重二三十公斤；左为副娱乐林建德。

（诗巫讯）从中国运抵的卡通版十二生肖雕塑昨日运抵漳泉园永安苑，将永安苑打造成为活力有朝气的休闲景点，更为诗巫民众新增拍照好去处。

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诗巫永安亭大伯公庙总务何明生今早受访时说，作为休闲公园的漳泉园永安苑，若只是充作休闲娱乐用途，未免过于单调。该庙理事决定将永安苑户外景观稍作改变，如为云湖台添壁画、竖立月下老人雕像和卡通版12生肖雕塑，供访客拍照。

“外地庙宇多数都刻有12生肖雕像或壁画供访客拍照，同时也作为宣传用途。我们为了让孩童更常到访诗巫永安亭大伯公庙，去年就要求中国厂方挑选贴近孩童年龄的设计图案，最终通过采用卡通款式。”

马鸡羊待认捐

何明生称，所有雕塑采用玻璃钢为制作材料、不易损坏及脱色，每个雕塑约4.5尺高，重量达二三十公斤，理事会将托人制作洋灰底座，方便上锁，希望能赶在新年前完成。

“目前只剩下马、鸡及羊生肖雕塑未有人认捐；如何排列暂时没有头绪。我们不担心雕塑会被盗取，毕竟保安员及职员不时会到庙宇后方留意。”



从中国运抵的卡通版12生肖雕塑已运抵漳泉园永安苑，让永安苑的休闲景点别具一格。

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今年是猪年，相信猪雕像会特别受瞩目。