林吉祥：希盟领袖多不认同·“反对不择手段保权力” 行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥说，相信绝大多数希望联盟领袖不希望通过“不择手段”来保有权力，否则的话，希望联盟跟纳吉的巫统和国阵没有什么不同。

（吉隆坡4日讯）行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥说，相信绝大多数希望联盟领袖不希望通过“不择手段”来保有权力，否则的话，希望联盟跟纳吉的巫统和国阵没有什么不同。

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他说，国人对土团党副总裁阿都拉昔呼吁该党利用政府资源以使其能够“不择手段”地继续保持权力的言论进行持续辩论和震惊不已。

他今日发表文告说，他百分百支持净选盟呼吁制定行政中立法来处理政治任命权，以及为了党派目的而滥用政府资源或公共权力。

“犯罪者应面临刑事起诉，而那些未能为其行为辩护的人必须受到行政处罚，如终止服务、降级或调职。

“正如希盟选举宣言中第18项承诺所述，国会应实行政治融资控制法，作为反对政党拨款和滥用政府资金的措施，就像一马公司丑闻一样。”

他也说，国人非常介意政治工作者要求从给学校的教育拨款中抽取30%佣金的指控，。

“青年和体育部长兼麻坡国会议员赛沙迪欣然采取行动，要求他的办公室向警方举报一名声称是麻坡国会议员助手并征求30%服务佣金的人。”

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“此外，上诉法院昨天维持吉隆坡议会法庭于2016年2月19日作出的裁决，彭亨巫统青年团前团长拿督莫哈末穆斯塔法默德哈立德因扫瞄系统项目欺骗一家公司的董事总经理高达100万令吉而被判处坐牢3年。”

文告指出，这是一个明确且无疑的信号，即政治人物及其官员可以通过贪污和贿赂来达到豁免和逍遥法外的时代已经结束。