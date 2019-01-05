谢委健‧应该废除的佳节统制品政策 物价取决于物品的供应与需求，其实没有必要以法律来约束。缺乏深入探讨的“公式化”法令，有时非但无法真正保障消费人的利益，还很有可能弄巧反拙。

在我国，每逢各种族佳节期间，国内贸易、合作社及消费部都会公布所谓的价格统制品顶价，而被列入统制品的一般上都是相关佳节需大量使用的食材。违规商家将受到2011年统制品及反暴利法令的对付。

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物价取决于物品的供应与需求，其实没有必要以法律来约束。缺乏深入探讨的“公式化”法令，有时非但无法真正保障消费人的利益，还很有可能弄巧反拙。

刚过去的圣诞节，番茄是其中一种统制品，批发顶价设在每公斤3令吉50仙，零售价则是每公斤4令吉50仙。有业者向我反映，这个价格远远低于当时番茄的市场价格，甚至是他们的成本。在这样的情况下，不论批发或零售，业者都很无奈，并只有两个选择：一是亏本售卖，二是不卖。

红辣椒是马来同胞的主要食材，理所当然也是开斋节期间的其中一种统制品。红辣椒的市场价格一般上都在一公斤10令吉以上，每一年开斋节红辣椒的统制价格亦大概如此。然而，有一年的开斋节正好遇上红辣椒盛产时节，供过于求，其价格自然大幅度滑落，只是当时贸消部所规定的红辣椒统制顶价依然维持在其一贯的价格水平，业者当然也乐得遵从，以该局所规定的顶价来售卖，“奉旨”谋取暴利。

从以上两个例子，我们就可以看到统制物价所带来的一些问题。事实上，物价本身是难以合理地被统制的，到头来不是损害业者商贩的利益，就是造成市场失衡缺货，更甚就是本末倒置地损害消费者的权益。唯有自由竞争的市场模式，才是对消费者最有利的保障。那些所谓谋取暴利的业者其实也不需要法令来对付，因为在一般正常的情况下，没有人会去买贵的东西，市场和消费者的反应会对付他，而卖不出去的存货就是他的惩罚与代价。

回到原点，若想要维持佳节期间的物价，设法平衡供求始终还是不二法门。贸消部应该更深入探讨，并掌握物品的详细供求数据，在佳节来临的至少两个月前便得展开平衡的手段，限制或禁止特定物品在该期间的出口，那么国内库存就会增加，自然足以应付佳节期间的庞大需求，价格自然也能保持稳定。