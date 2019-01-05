男子撞警车劫车又砍人‧大闹悉尼街头后自尽 一名澳洲男子周五在悉尼街头遭警方拦检，因为他所驾车辆未挂车牌，不料男子开着他的4轮驱动车冲撞警车后逃逸，在7公里外弃车，劫持一辆超市送货车，往机场方向行驶约20公里并冲撞路上其他车辆，接着又持刀刺伤一名路人后自尽。警方表示此案并非恐怖袭击。

（澳洲‧悉尼5日讯）一名澳洲男子周五在悉尼街头遭警方拦检，因为他所驾车辆未挂车牌，不料男子开着他的4轮驱动车冲撞警车后逃逸，在7公里外弃车，劫持一辆超市送货车，往机场方向行驶约20公里并冲撞路上其他车辆，接着又持刀刺伤一名路人后自尽。警方表示此案并非恐怖袭击。

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警方指，该名24岁男嫌犯连撞多辆车后仍试图劫持其他车辆，并持刀刺伤一名欲拦阻他的路人，接着劫持一辆德士。警方拦下他并试图使用电击枪，但嫌犯往自己胸口猛刺一刀，当场死亡，结束这场街头惊魂案。

社群网站流传的影片显示，一名穿米色上衣、深色长裤的男子穿梭在马路车阵中，手持刀子不断咆哮。目击者说，嫌犯看起来“很疯狂及神经质”。另一名目击者说，嫌犯不断朝被害者咆哮：“刺我啊，刺我啊，刺我啊！”