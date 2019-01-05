雪州水供重组完成·成雪隆布城水供唯一营运商 水务、土地及天然资源部长希维尔说，雪州水供管理公司（Air Selangor）完成对4家雪州水供企业收购及接管工作后，从4月1日开始将成为雪州、吉隆坡及布城水供服务的唯一营运商。

中央政府、雪州政府、水务资产公司及雪州水供管理公司完成签署雪州、吉隆坡与布城水供重组计划主要合约第三附加协议后合影。左起为阿都哈迪、依兹汉、陈耀宗、希维尔、阿米鲁丁、莫哈末阿敏、东姑朱比里及右一苏海米。（图：星洲日报）

（布城4日讯）水务、土地及天然资源部长希维尔说，雪州水供管理公司（Air Selangor）完成对4家雪州水供企业收购及接管工作后，从4月1日开始将成为雪州、吉隆坡及布城水供服务的唯一营运商。

广告

雪水供受SPAN监管

他说，水务、土地及天然资源部今日与雪州政府完成雪州、吉隆坡与布城水供重组计划主要合约第三附加协议签署仪式，意味着雪州水供重组计划完成，而成为雪州、吉隆坡与布城水供服务唯一营运商的雪州水供管理公司，将受到国家水务委员会（SPAN）援引2006年水供服务工业法令进行监管。

他表示，在2015年尾已完成对3家水供企业商峰（Puncak Niaga）、雪州水务集团（ABASS）和雪州水务公司（SYABAS）的接管，第4家及最新完成的接管为雪河公司（SPLASH）。

他说，联邦政府是通过水务资产公司（PAAB）负责收购雪河公司，并以租赁方式交由雪州水供管理公司负责接管雪河公司；而根据雪水供重组计划主要合约第三附加协议内容，PAAB将为雪州水供管理公司提供19亿令吉的融资便利，以协助后者接管雪河公司。

他在这项签署仪式上说，若与商业融资相比，上述融资便利是为了促进水供基建的发展，使其成本处于具竞争力的水平，这样一来可确保用户在合理的成本上享有更好的水供服务素质。

“接管雪河公司的事项曾出现数次的拖延，但在我2018年7月3日上任部长后，短短6个月出现曙光，去年8月雪河公司收到了25亿5000万令吉的献议价。”

广告

他指出，在接管工作上为雪州水供管理公司提供19亿令吉的融资便利，不包括16亿8000万令吉接管商峰、雪州水务集团和雪州水务公司的款额。

提供效率服务质量

希维尔说，外界认为这项接管工作完成以后，雪水供工业将全盘交托予联邦政府，这是不确实的看法，其实在获得联邦政府、州政府及水供公司配合下，雪州水供进行重组的目的，在于提供效率及促进水供服务的质量。

此外，他召开新闻发布会时说，尚有玻璃市、彭亨、吉打和登嘉楼州还没完成水供重组计划，而他不认为这4州可在今年内完成水供重组。

广告

雪大臣：未来30年资本开销

300亿提升雪隆布城水供

雪州大臣阿米鲁丁说，随着今日的签署仪式，拖延已有12年的雪州水供重组计划终于圆满落幕。

他表示，接管雪河公司的成本主要由雪州水供管理公司承担，雪州水供管理公司将透过长达45年以租赁方式来完成支付19亿令吉。

他说，随着重组计划的落幕，从2019年开始的未来30年，雪州水供管理公司将准备300亿令吉的资本开销（CAPEX）资金，以提升雪州、吉隆坡和布城水供服务系统。

出席仪式者尚包括水务、土地及天然资源部副部长东姑朱比里、秘书长陈耀宗、雪州政府秘书拿督莫哈末阿敏、雪州水供管理公司首席执行员苏海米、水务资产公司代首席执行员阿都哈迪及掌管雪州基本建设、公共设施、农业现代化及农基工业事务行政议员依兹汉。