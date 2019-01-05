虽微增7人止跌回升‧昔县龙年华小生减少 昔加末县今年迎来903名华小新生，较去年894名新生微增7人，但龙年新生抵不住逐渐减少的华小生人数，不包括幼儿班学生在内的华小生人数从去年的5641人减至5314人。

昔华小学新生连续3年出现增幅。（图：星洲日报）

（柔佛‧昔加末4日讯）昔加末县今年迎来903名华小新生，较去年894名新生微增7人，但龙年新生抵不住逐渐减少的华小生人数，不包括幼儿班学生在内的华小生人数从去年的5641人减至5314人。

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根据星洲日报《大柔佛》所掌握，截至本月2日的资料显示，昔县今年新生共有903人，其中以励志华小和昔华小学有109名新生占最多，尾随在后的是有105名新生的拉华小学，全县只有上述3所华小迎来逾百名新生。

2微小只有2新生

至于最少新生的则是县内其中两所微型华小，即中央华小和东猛华小，皆只有2名新生，这两所华小也实行复级班制。昔加末县内另3所微型华小，也就是登能华小、大禹华小和加叻华小分别迎来6名、11名和27名新生。登能华小迎来的6名新生中，有4名巫裔学生和2名华裔学生。

昔县20所华小当中，有12所华小迎来少于50名的新生。

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在2019年新学年，昔县共有5314名学生，其中以拥有667名学生的励志华小居首，而拉华小学则有620名学生，昔华小学和思朴华小分别有577名和563名学生。

昔县华小人数逐年下跌，学生人数于2011年跌破7000人后，在2017年滑落至5000大关内。

杨福友：大环境影响

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昔加末发展华小工委会主席杨福友表示，昔县华小人数逐年下跌是大环境的问题。

他说，今年龙年新生入学，虽然只比去年新生人数微增7人，但至少止跌回升。

“昔县华小人数减少是大环境人口外流的问题。目前看起来，民众还是涌往大城市发展，我们只能继续观望，并关注教育素质。”

他相信涌往大城市者有一天会回流，也鼓励年轻人回乡创业，但乡区必须要有生活的基本条件。

邱文汉：今年新生确实较少

与此同时，昔加末华小行政人员联谊会主席邱文汉表示，相较过往，今年龙年新生确实较少。

“过去龙年新生入学时，部份学校会增加班级，但目前看来并没有这个情况。”

邱文汉也是昔华小学校长。他提及，昔华小学这3年的新生人数都有增加，2017年时逾70人，去年有85人，而今年则有109名新生。