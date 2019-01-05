古拉：促雇主为外劳投保社险·人力部放宽一年的期限 人力资源部长古拉表示，人力资源部将放宽一年的期限，让雇主为外劳投保社险（Sosco），若雇主仍无视此新政策，当局将被迫于明年1月正式采取严厉的执法行动。

（彭亨．金马仑5日讯）人力资源部长古拉表示，人力资源部将放宽一年的期限，让雇主为外劳投保社险（Sosco），若雇主仍无视此新政策，当局将被迫于明年1月正式采取严厉的执法行动。

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他指出，违例的雇主将于1969年雇员社会安全法令第（4）条文之下，将被罚款高达1万令吉，或监禁高达两年或两者兼施。

他今早于金马仑丹那拉打巴刹为人民服务柜台主持推介礼后向媒体发表谈话时强调，当局并不想要对雇主严厉执法，故此，当局至今会给予雇主长达一年的宽限期。

他解释，在1952年劳工赔偿法令之下，雇主必须为任何一名外籍劳工投保，而迄今当局会停止此政策，而转由社险机构负责，此举也是迎合国际劳工组织会议委员会所规定的标准，因为相关的组织阐明，本地及外籍劳工不应该存有区别。

“若我国不遵循相关组织的条例，不久之后或会导致其他国家不到我国投资。”

他指出，金马仑目前共有9800名合法外劳，迄今雇主对于为外劳投保社险的反应仍算是冷淡，仅寥寥无几的雇主到来谘询。