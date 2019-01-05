700红灯笼照耀八角楼．新春年货嘉年华19日起引爆 “怡保八角楼新春年货嘉年华” 将于1月19日（星期六）至 2月3日（星期日），为期 16天在八角楼邻近的戏院街和吉利街盛大举行；到时将设有60个包含年货、文化和照相亭的摊位，同时将于近日在这两条街道 高挂700个红灯笼，照亮八角楼大厦一带。

霹中总致力打造八角楼大厦周边的戏院街和吉利街成为文化街，首炮将于1月19日至2月3日盛大举行“怡保八角楼新春年货嘉年华”活动。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保4日讯）“怡保八角楼新春年货嘉年华” 将于1月19日（星期六）至 2月3日（星期日），为期 16天在八角楼邻近的戏院街和吉利街盛大举行；到时将设有60个包含年货、文化和照相亭的摊位，同时将于近日在这两条街道 高挂700个红灯笼，照亮八角楼大厦一带。

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怡保文化街首炮活动

这项活动由霹雳州政府主 办，霹雳中华总商会承办，怡 保东区国会议员办公室及怡保 市政厅协办，也是致力将八角 楼区域打造成怡保文化街的首 炮活动。

霹中总总会长拿督刘瑞裕 今日联合筹委会成员在新闻发 布会指出，“怡保八角楼新春 年货嘉年华”将于1月19日至2 月3日举行，为期两个星期， 活动时间分为周一至六是傍晚 6时至晚上11时；星期日是上 午10时至晚上11时，并将会设 有舞台作为晚间表演节目。

共设60年货摊位

他表示，年货嘉年华地 点设在八角楼邻近街道的戏 院街（Jalan Theatre及Jalan Mustapha Al-Bakri），到时将 设有60个摊位，包括35个摊位 供商家销售年货及本地特产、 15个文化摊位及10个照相亭。

他说，每个摊位的租金 为1000令吉，面积有20尺X17 尺，目前已有20个摊位报名， 接受各族商家参与，有兴趣商 家可联络霹中总秘书处。

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他指出，在获得这两条街 道商家的同意和市政厅的批准 后，霹中总将在这一两天内开 始张挂灯笼，近日也会在文化 街进口处设立两个牌楼。

“怡保八角楼新春年货嘉年华”活动路线图（红白色为摊档位置）， 从八角楼大厦前的戏院街开始至尾端；另一边是从吉利街至尾端，以及中间的银禧路会设有舞台。（图：星洲日报）

盼吸引国内外游客

他说，霹中总致力在怡保 戏院街和吉利街推动八角楼文 化街计划，而这项“怡保八角 楼新春年货嘉年华”就在文化 街举行，为怡保市增添新的旅 游景点元素，并要把霹雳州打 造成国内首要的旅游州，希望 此活动能吸引国内外的游客到 来参与其盛。

他指出，开幕礼日期未敲 定，预料在1月19日举行，并会 邀请霹雳州务大臣拿督斯里阿 末法依沙出席，而闭幕礼落在2 月3日晚上7时。

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黄家和（左五）移交模拟支票给霹中总作为新春年货嘉年华经费，由刘瑞裕（右七）接领。左一起 是王联发、温观育、黄家杰、陈慧沁，左六是扎冠；右一起是黎永强、杨家满、陈建伟、黄永华、陈环 球和刘宏杰。（图：星洲日报）

黄家和：拨3万充当活动经费

怡保东区国会议员黄家 和表示，配合农历新 年到来，这项怡保八角楼新春 年货嘉年华可说是历史性首次 在怡保举行的大型活动。

他也宣布怡保东区国会议 员办公室拨款3万令吉给这项活 动当经费。

他指出，在2个月前，霹中 总曾召集八角楼附近一带商家 店主、社团代表进行八角楼文 化街交流会，并探讨八角楼文 化街计划，而这项新春嘉年华 正是推动文化街的首炮活动。

他相信怡保有足够的资源 和条件来发展文化街，这也是 一种展现对历史的关注和文化 的承传。

扎冠：盼吸引5万人次参与

怡保市政厅秘书扎冠表 示，预料此活动能吸 引5万人次参与，而市政厅将会 作出配合，年货嘉年华涉及的 街道，一边供摆摊位，另一边 可供通车和停放车。

陈环球：展现种族和谐

霹中总总财政暨筹委会 主席兼市议员陈环球 表示，此项在八角大厦邻近举 行的活动不只推动本地活动和 旅游业，也能展现种族和谐的 特色，希望在州政府和民众的 支持下成功举行。

出席者包括霹中总总秘书刘宏杰、会务顾问暨筹委会副主任黄永华、青商团副团长陈建伟、经济事务主任黎永强、中央理事王联发、筹委会委员温观育、怡保市议员黄家杰、陈慧沁。