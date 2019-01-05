施志豪：建国契约指导委会 . 限期半年下放主权 （古晋5日讯）峇都林当区州议员施志豪深信，透过联邦内阁大马建国契约指导委员会协商将属于砂拉越及沙巴的权益归还给砂沙，肯定能改善国家行政及治理，让人民看到一个更好的马来西亚。

峇都林当区州议员施志豪感到欣慰，联邦内阁大马建国契约指导委员会成员有很大决心要在6个月内实现目标，归还自主权给砂沙。

（古晋5日讯）峇都林当区州议员施志豪深信，透过联邦内阁大马建国契约指导委员会协商将属于砂拉越及沙巴的权益归还给砂沙，肯定能改善国家行政及治理，让人民看到一个更好的马来西亚。

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他形容，这也是联邦政府为了人民的利益，与砂拉越及沙巴州政府合作及协商的“试金石”。

他对于联邦内阁大马建国契约指导委员会所有成员作出的积极努力感到鼓舞，并以正面及乐观态度看待，相信砂拉越及沙巴州在争取自主权及权力下放上，很快可获得实现。

施志豪针对阿邦佐哈里就联邦内阁大马建国契约指导委员会第一次会议汇报，接受《星洲日报》访问时表示，他认同阿邦佐哈里及众联邦内阁大马建国契约指导委员会成员有很大决心要在6个月内努力实现目标，这也是首相敦马哈迪所定下的期限。

（新闻来源：砂拉越星洲日报。谢伟欣／报导）