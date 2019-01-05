陈大锦：新生较去年增加‧柔佛独中生总数下滑 他说，有关数据目前还在微幅波动，各校普遍面对新生人数下滑的情况，只有宽柔中学除外。

刘国文（ 前排左四）颁奖给获得长期服务奖的教师； 前排右四为孙秀燕。（图：星洲日报）

（柔佛‧峇株巴辖4日讯）柔佛州华校董教联合会主席陈大锦透露，虽然全柔独中新生人数从2016年的4006人逐年下滑到2019年3761人，共减少245人或6.12%，但今年的新生人数还是较去年增加了242人。

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至于全柔独中的学生总数，他说在龙子龙女毕业离校效应下，8+1所独中的学生总数接连下滑，今年共有2万1522名学生，相较2017年的2万2765名学生，下滑了1243人或5.46%。

陈大锦也是董总主席兼峇株巴辖五校董事会名誉董事长，他今日受邀出席董事会属下华仁中学的开学典礼后，发布全柔各独中截至1月2日的新生人数与学生总数。

他说，有关数据目前还在微幅波动，各校普遍面对新生人数下滑的情况，只有宽柔中学除外。

宽中新生人数最多

根据他所提供的数据，宽中不仅是州内新生人数最多的独中，新生人数更从2016年900人增至1123人，共增加了223人或24.78%。

陈大锦认为，在城乡人口变动的影响下，城市发展和人口转移带动上述增幅，加上独中的办学具备优势，并受到家长认同和学生向往。

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培华独中学生增倍

他也提到情况较为特别的利丰港培华独中，虽然作为郊区独中，但他说培华因积极推广宣导以及与社区密切互动，所以学生总数从6年前的约350人增加到现在的约760人，增幅超过一倍。