获英财经月刊《The Banker》表彰·诺珊霞膺亚太年度国行总裁 国家银行总裁拿督诺珊霞获英国财经月刊《The Banker》评选为2019年亚太地区年度国行总裁。

（吉隆坡4日讯）国家银行总裁拿督诺珊霞获英国财经月刊《The Banker》评选为2019年亚太地区年度国行总裁。

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国行今日发文告指出，年度国行总裁奖项旨在表彰能够有效地刺激经济增长，并保持国家经济稳定的官员。

“这项奖项被授予世界各地，包括来自全球以及欧洲、美洲、中东、亚太和非洲的国行总裁。”

国行引述《The Banker》的评论表示，诺珊霞进行了大量改革，以促进国内生产总值，解决贫困问题并提高银行业的透明度。

文告表示，诺珊霞还加强了国家银行体系中的监管和问责制。

此外，诺珊霞所进行的改革还包括从2019年1月1日起，调低强制向国行报告的交易门槛，从5万令吉下调至2万5000令吉，以解决马来西亚黑市现金的问题。

展望未来，诺珊霞也计划加强国内对科技的应用，并且透过电子支付来减少对现金的依赖，以解决金融犯罪的问题。