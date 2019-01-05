黄顺舸：顾及联邦财困才要5% . 砂有权索10%石油税 （古晋5日讯）砂第二财政部长拿督斯里黄顺舸表示，若根据联邦宪法第95C及第10列表，砂拉越是有权征收高达10%的石油产品销售税，但考虑联邦政府的财政困境及经济不景气等因素后，砂政府最终决定只收取5%的销售税。

砂第二财政部长黄顺舸表示，砂拉越政府有权征收10%石油产品销售税，惟考虑到联邦政府的财政困境，只通过征收5%。

（古晋5日讯）砂第二财政部长拿督斯里黄顺舸表示，若根据联邦宪法第95C及第10列表，砂拉越是有权征收高达10%的石油产品销售税，但考虑联邦政府的财政困境及经济不景气等因素后，砂政府最终决定只收取5%的销售税。

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不能认同林冠英说法

黄顺舸昨日接受《星洲日报》记者访问时，对财政部长林冠英指征收5%石油产品销售税，将导致外资却步，甚至可能就此失去竞争力的说法不能认同，且认为此理由砂政府不能接受。

他说，事实上，如果按照联邦宪法赋予的权力，砂政府甚至可征收高达10%的税收，但考虑到联邦政府的财政种种困境，只征收5%。

联邦目前征税达38％

“目前联邦政府从砂获得的石油税收达38％，联邦政府可重新制定税收结构，若从38%石油税收扣除5%，联邦政府还能获33%。”

（新闻来源：砂拉越星洲日报。谢伟欣／报导）