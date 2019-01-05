陈超耀促联邦政府 . 征地没用应还给砂 （古晋5日讯）对于联邦内阁大马建国契约指导委员会第一次会议取得成果，卑尔骚区州议员拿督陈超耀认为，这是砂拉越索权上好的开始，也是大马建国56年以来首次被提出讨论。

卑尔骚区州议员陈超耀认为，联邦政府不再需要，即隶属联邦土地委员会之州土地，应该还给砂拉越。

（古晋5日讯）对于联邦内阁大马建国契约指导委员会第一次会议取得成果，卑尔骚区州议员拿督陈超耀认为，这是砂拉越索权上好的开始，也是大马建国56年以来首次被提出讨论。

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他说，虽然这对砂拉越而言比较慢，但好过没有，并认为砂拉越坚持索权的方向是对的。

对于首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里前日汇报，也是砂拉越谘询委员会一员的陈超耀接受《星洲日报》访问时，也特别强调有关那些联邦政府不再需要，即隶属联邦土地委员会之州土地，应该还给砂拉越。

陈超耀说，联邦政府在征用砂州土地作为公共用途，如兵营和警察局等后，在进行搬迁及不再需要时都应归还给砂拉越，而不是用于与私人公司合作进行其他发展，这种做法对砂拉越非常不公平。

（新闻来源：砂拉越星洲日报。谢伟欣／报导）