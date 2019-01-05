肉类冷冻公司搞促销‧5令吉1只鸡热卖 昔加末公市外一家肉类与冷冻公司今日推出5令吉肉鸡的新年促销，原订只限500只肉鸡，但因民众反应踊跃而增加肉鸡数量。

5令吉一只鸡的新年促销获民众热烈反应，在3小时20分内售出1375只鸡。该店主管莫哈末哈菲兹（右前）正忙于应付一涌而至的人潮。（图：星洲日报）

（柔佛‧昔加末4日讯）一只鸡5令吉新年促销获热烈反应，3小时20分内售出1375只肉鸡。

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店外出现排队购买5令吉肉鸡的人潮。

3小时售出1375只

昔加末公市外一家肉类与冷冻公司今日推出5令吉肉鸡的新年促销，原订只限500只肉鸡，但因民众反应踊跃而增加肉鸡数量。

现场所见，店门外一早排满等候购买肉鸡的民众，他们皆表示5令吉一只鸡是非常便宜的价格，所以为了购买便宜肉鸡而愿意排队等候，有者甚至反问：“哪里有这么便宜的肉鸡？‘不过，有的民众认为，商家安排欠妥善，既没有针对排队人潮作出最好安排，也没有事先包装出售的肉鸡，以致消费者必须久等。

郑红狮指出， 5令吉一只鸡确实便宜，但因排队人潮多，他并不打算购买。

主管：新年回馈顾客

该店主管莫哈末哈菲兹向星洲日报《大柔佛》社区报表示，新年促销在上午6时30分开始，6时已见排队人潮，至上午8时已售出800只肉鸡，于是决定增加肉鸡数量。

他说，今日出售的肉鸡介于1.2公斤至1.5公斤，实际价格为每公斤7令吉50仙。

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”其实，我们在两个月前就计划推出5令吉一只鸡的新年促销，除了新年回馈顾客之外，也因为目前经济不景，这里有许多从事种植业的民众，原产品价格下滑对他们造成影响，加上目前开学开销高。所以，我们选择在新一年的周五举办促销，让家长购买便宜肉鸡烹煮美味佳肴。“他不讳言籍机为投入营业7个月的商店进行宣传。除了5令吉一只鸡，促销也包括每公斤9令吉80仙的牛骨。