民众盼设公园小组．监督工程维护设施 近期脸书上流传一名小女孩在古来太子城森林公园游玩时，遭游乐场的设施划伤的讯息，而此公园内各项设施毁坏及所造成的不便，再次成为到公园运动者的焦点。

太子城森林公园是古来最大的 一座休闲公园。（图：星洲日报）

（柔佛．古来4日讯）近期脸书上流传一名小女孩在古来太子城森林公园游玩时，遭游乐场的设施划伤的讯息，而此公园内各项设施毁坏及所造成的不便，再次成为到公园运动者的焦点。

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公园内的设施多已损坏。（图：星洲日报）

设施毁坏环境受污染

这些经常到公园跑步者，将 这座公园形容为埔来山以外，古来 县内空气清新排名第二的最佳运动 地点，但指该处展开多年的提升工 程，已为环境带来污染，且椅子、 游乐场、健身器材等设施，在未获 定期维护下，也已破坏不堪而显得 美中不足。

他们向星洲日报《大柔佛》 社区报投诉的问题，包括垃圾桶无 盖，桶内的垃圾遭乌鸦及猫翻得满 地、厕所经常发出恶臭、承包商员 工及保安员将车辆及摩哆驶入园内 污染环境、室内健身室近4年仍未 开放等。

他们希望当局能够成立一个小 组，定期维护公园内的设施，减少 工程及避免环境受污染。

周美成指椅子只剩下石脚。（图：星洲日报）

杨叔再： 园艺设计毁坏不堪

家住优美城的杨叔再（59岁）表 示，当局耗资巨款公园打造多个 主题，包括水果公园、各县园艺设计等，如 今水果公园已被提升工程淹盖；园艺设计的 各作品也在受忽略下毁坏不堪，有些甚至蚊 虫滋生。

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他对有关当局在路旁的电杆下种植木树 感到费解，并指未来大树肯定触及电线而带 来危险。

杨叔再促当局尽量维修户外健身设施。（图：星洲日报）

周美成： 健身房迄今未开

住在优美城的周美成表示，当局耗 费巨款于三四年前，在公园游乐 场旁建了一间健身房，但他在引颈长昐下， 健身房迄今都闭门未开。

他透露，公园多项设施，包括椅子、亭 子、游乐设施都已毁坏，当局只在有待维修 处拉上黄色警示线，令人费解。

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入门处的两滩湖水，满是泥泞及枯叶，让民众担心蚊虫滋生。（图：星洲日报）

刘燕兰： 勿藉提升破坏环境

民众刘燕兰指公园的提升工程进度 很慢，原有公园已很不错，不希 望当局不要以提升为由破坏环境。

“我们希望森林公园是一座大自然公 园，任何设施若有损坏，当局第一时间维 修，而不是一直展开工程污染环境，更不是 在电灯柱下种整排树，或花费巨额在森林内 种整整齐齐的树。”

何德文对当局在森林旁种植一排整齐的树木感到费解。（图：星洲日报）

何德文：提升工程5年未竣工

60岁的何德文则指当局在公园所展开的提升工程已有约5 年，工程一直处在停停做做、断断续续的阶段，不知道何时才 会竣工。

他表示，工程导致一些跑道出现黄泥，希望有关方面能够 关注环境，保持跑道的清洁。

有关方面在电灯柱下种植树木，引来民众的非议。（图：星洲日报）

陈如娜： 垃圾多污染严重

住在古来新村，每天到公园跑步 的癌友陈如娜（39岁）表示， 公园的空气很好，她经常与其他癌友前 来运动，但却发现公园的垃圾特别多， 环境受到严重污染。

她指出，当局将公园规划为禁烟 区，却让承包商及保安人员的车辆及摩 哆驶入步道，导致清理的空气受到污 染，希望当局往后可能定期安排人定期 到公园视察及监督，最好能够在每一个 公园矗立告示牌，以方便民众投诉。

设在游乐场旁的健身中心，已存在近4年却一直未开放。（图：星洲日报）

冼书元： 杂草未定期修剪

民众冼书元（71岁）指出，公园 的杂草未获定期修剪，只有每 次当局要在该处举办活动前，才会在之 前几天修剪杂草。

当局受促洗清告示牌（右上角）及促保安人员（左下角）在公园内以脚车替代摩哆。（图：星洲日报）

林亚弟： 老人复健损坏未修

在公园晨运逾7年的林亚弟（68 岁）表示，公园的保安很好， 但供给老人及病患休息的椅子不足，供 老人复健的器材损坏后未获维修，这是 非常可惜的。

嘉莉玛： 椅子损毁没人维修

经常到公园晨的跑嘉莉玛表示，公园的多间厕所很昂， 垃圾桶也没有盖，导致横行的乌鸦将环境弄肮脏。 她说，公园的椅子损毁多时，也不见当局前来维修。

经常到公园晨运者，希望当局不要只顾展开提升工程，却忽略了公园的维护。（图：星洲日报）

黄勃扬：工程料12月竣工

行动党古来市议员党鞭黄勃扬接受 星洲日报《大柔佛》社区报记者 询问时披露，公园的提升工程总耗资2100 万令吉，目前已经进入第二阶段工程，整 个工程预计可在2019年12月竣工。

他表示，由于前朝政府的预算中， 没有足够的维护费用，导致一些设施损坏 时，无法及时处理，只能将一些会带来危 险的设施移走及拉上警示线。

他透露，市议会于即将来临的常月会 议中讨论，并希望能够通过从明年起，所 有公园将由一个由当地市议员为主席的委 员会去管理，而明年市议会在维护森林公 园的预算是10万令吉。

他表示，已经提醒承包商及保安公司 的员工，不要在公园内驾车及摩哆。

此外，他指出，健身房是前朝政府鼓 励健身运动而设，目前市议会辖下，分别 设在森林公园及加拉巴沙威满尼花园民众 会堂，唯一直都没有开放让民众使用。

他说：“官员给予我们的理由，是尚 未获得指示以什么形式开放，由于涉及到 人手及管理的问题，我们将探讨是否与健 身中心合作，收费等，才正式开放。”