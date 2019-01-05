卡塔尔网球赛‧佐科维治爆冷无缘决赛 佐科维治在赛后的新闻发布会上失望地说：“发生了什么事？我输掉了比赛，仅此而已。”

佐科维治以6比3、6比7（6比8）和4比6输给了西班牙选手阿古特，无缘卡塔尔网球赛决赛。（图：法新社）

（卡塔尔‧多哈5日讯）在4日进行的卡塔尔网球公开赛半决赛中，夺冠热门佐科维治令人意外地以6比3、6比7（6比8）和4比6输给了世界排名第24位的西班牙选手阿古特，无缘决赛。

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在这场长达两个半小时的激烈争夺中，佐科维治遭遇了新赛季的首场失利。佐科维治在赛后的新闻发布会上失望地说：“发生了什么事？我输掉了比赛，仅此而已。”

在第三盘的第二局比赛中，阿古特成功破发。比赛尾声时，阿古特抓住了自己的第一个赛点，拿下了全场比赛的胜利。30岁的阿古特说：“我会一直记住这场比赛。我不可能比现在这一刻更高兴了。”

这是阿古特在自己的职业生涯中第二次战胜佐科维治，而这两次胜利都是在半决赛中发生的，上一次是在2016年的上海大师赛。阿古特说，这次的胜利比上一次感觉更好。“我觉得今天这场比赛更好，从网球的角度而言水准更高。我们都打得不错，比分也咬得很紧，这是一场真正精彩的比赛。”

在5日的决赛中，阿古特将迎战捷克选手伯蒂奇。（新华社）