吴祝光：助弱势者过年‧积善食物银行盼捐助 吴祝光表示，积善食物银行每星期五都会到新山县组屋区分派干粮予贫穷乐龄人士，人数介于50到60名，有关人数仍有上升的趋势。

吴祝光（左）颁发感恩奖状予百乐泰购物广场，由李诗梅（右起）和郭明珠代表接领。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山4日讯）年关将近，给予乐龄人士及单亲家庭的食物干粮援助也相应提高，为此，积善食物银行计划总监吴祝光呼吁公众踊跃捐助食物干粮，以便贫穷社群能够有足够的粮食过年。

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吴祝光表示，积善食物银行每星期五都会到新山县组屋区分派干粮予贫穷乐龄人士，人数介于50到60名，有关人数仍有上升的趋势。

“食物银行曾经在去年农历新年期间就发生干粮短缺的情况，为此在今年呼吁公众捐赠干粮。”

他是于日前颁发感恩状予新山百乐泰购物广场管理层时，作出上述谈话。出席仪式的包括新山百乐泰购物广场总经理郭明珠及百乐泰集团广告经理李诗梅。

他也透露，富贵集团（南马区）及大师堂已经承诺将在本月18日及25日分别捐赠食物干粮如白米、面食、冲泡饮料及饼干等，而食物银行也将会在2月1日之前派发给贫穷居民。

郭明珠表示，该广场管理层也会制作告示牌，让公众了解食物银行所需要的用品种类。

她说，食物银行概念在新山属于不普遍的慈善援助工作，只有通过各种管道的宣传才能够达到效果。

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“为此，百乐泰购物广场管理层特将食物收集箱设立在百货市场外，方便公众购买食物干粮后乐捐。”