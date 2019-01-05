李文材：医疗蔬果品质旅业‧将关注金马仑3重点 卫生部副部长李文材指出，卫生部接下来将会关注金马仑高原三大重点，即关注原住民的医疗服务问题、监督出口蔬果的品质及推进当地的旅游业。

李文材（左）在沙阿里陪同下与金马仑苏丹后卡宋医院的医护人员交流。（图：星洲日报）

（彭亨‧金马仑4日讯）卫生部副部长李文材指出，卫生部接下来将会关注金马仑高原三大重点，即关注原住民的医疗服务问题、监督出口蔬果的品质及推进当地的旅游业。

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他说，原住民在金马仑占大部份，惟所居住的部落都在较偏僻的地区，因此在获得医疗方面会面对一些困境，这些都是卫生部必须关注的问题，包括探讨如何提供更全面的医疗服务给他们。

他今天官访金马仑苏丹后卡宋医院后在新闻发布会说，农业是金马仑的经济支柱，因我国出口的蔬果主要是由金马仑的农民供应，所以卫生部希望能与农业部及金马仑的农民合作，推动当地的农业领域。

“金马仑的蔬果一般会先出口至新加坡，然后才运送到其他国家，换言之这些蔬果必须先通过新加坡海关的标准才能出口至其他国家。若食品安全指数不达标则全数退回，造成农民面对惨重的损失。”

他说，农民有必要了解食品安全的及素质方面的需求，如此才能把他们出产的蔬果顺利出口至国外。

助检查农药有否超标

他认为，彭亨州卫生局也可协助农民检查出口蔬果的农药含量有否超标，并在短时间内给予检验报告，倘若达标才让农民们把蔬果出口至新加坡。

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他也敦促卫生局勿拖延至一两个星期后再发报告，导致等待出口的蔬果变质损坏。

他直言，金马仑的旅游业也非常重要，是当地经济收入来源之一，由于有许多来自外国的游客，他们有可能会在旅游期间患病，因此需要当地的医疗服务。

“若我们能提供全面的医疗服务，为这些游客病患提供便捷，相信将能吸引更多游客前来，刺激当地的经济。”

逐步提升医疗设施

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他说，鉴于金马仑属旅游区，因此生活费用方面相对会较高；对此卫生部将会确保医务人员的福利受到保障。

此外，他指出，卫生部将会逐步提升金马仑的医疗设施，同时探讨当地是否有相关的需求，这对卫生部而言，无疑是一个巨大的挑战。

“当一个地区有了医院，当地的居民就会要求增设手术室和专科医生，这是一个很长的过程，我们需先探讨当地有否有这样的需求，如果没有需求，有提供这些设施也没用。”

金马仑救护车问题

或寻求私人界协助

李文材指出，金马仑目前共有两辆救护车，分别位于冷力及甘榜拉惹，若有突发事故，需调派救护车则会出现困难，当局会关注此事及寻策解决，或许可献议寻求私人界的协助。

他说，他也接获投诉指若金马仑的病患要赴怡保私人医院接受治疗时，则不能使用当地的救护车，如此会拖慢整个救援工作，当局会寻策解决相关的程序，如付费召唤救护车。

他也提及当局会正视瓜拉立卑医院的解剖过程被耽搁一至两日事件，冀望解剖程序能于24小时内完成后，再让家属认领遗体。

至于金马仑医院停止接驳巴士服务已有5年，导致缺乏交通工具的病患因而增添不少麻烦，他敦促当局必须探讨成本效益及需求量，再胥视是否有增加接驳巴士服务之需。

另一方面，公正党内部选举委员会主席李文材昨晚也出席主持公正党丹那拉打行动室开幕仪式，并安排在今天官访金马仑各区的医院和卫生诊所，以检视当地提供的医疗服务。

出席今日活动者包括丹拉那打州议员张玉刚、彭亨州卫生局局长拿督沙阿里、彭亨州卫生局副局长莫哈末沙菲安、金马仑苏丹后卡宋医院院长诺黛安娜。