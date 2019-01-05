林依晨松口当妈妈·“我准备好了” 林依晨日前接受杂志访问，谈到在一年之初，列出新年度待办清单，透露“生小孩”就是目前最大的愿望，她说：“我觉得现在这个时间点刚刚好。”尽管目前肚皮尚未有动静，但她早就开始想像伴小孩成长的场景，“就是在有生之年，可以跟他一起经历失恋的痛，人生的各种酸甜美好。透过这段生命经验，更可以重新了解自己。”

（图：微博）

（台湾．台北5日讯）林依晨日前接受杂志访问，谈到在一年之初，列出新年度待办清单，透露“生小孩”就是目前最大的愿望，她说：“我觉得现在这个时间点刚刚好。”尽管目前肚皮尚未有动静，但她早就开始想像伴小孩成长的场景，“就是在有生之年，可以跟他一起经历失恋的痛，人生的各种酸甜美好。透过这段生命经验，更可以重新了解自己。”

广告

她结婚4年，每年的平安夜，就是结婚周年纪念日，但也是美国人送礼物的大日子，所以老公反而这个时候最忙碌，总是忙着出货，“因此能陪在他身边就好，不见得有空好好过”，她甜说两人时不时就送对方礼物，并视为一种生活情趣，她强调：“而且是很、爱、送！”除了礼物，也热爱手写卡片，用最老派的方式经营婚姻生活。

她去年与谢霆锋合作美食节目《锋味》，在节目展现厨艺，私底下的她也是个出得了厅堂、进得了厨房的好媳妇，如数家珍说老公受婆婆饮食习惯影响，早餐爱吃热食，“我通常会下厨做早餐，像是芋头虾米瘦肉粥、意大利香料蔬菜汤，或是清汤面和牛肉面。”爱妻早餐光是菜单，就足以让人称羡。