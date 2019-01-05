多年心血被摧毁．农民要地主赔！ 4户农民总共8英亩半的芭地昨日遭地主派人摧毁了一大半，许多正在结果和超过30年的榴梿老树被砍掉，损失惨重，农民要地主作出赔偿。

受影响的农民和家人寻求国州议员协助。坐左三起为李政贤，黄 德。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬4日讯）4户农民总共8英亩半的芭地昨日遭地主派人摧毁了一大半，许多正在结果和超过30年的榴梿老树被砍掉，损失惨重，农民要地主作出赔偿。

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4户农民的芭地位于联育园丘对面 （文积路24碑），他们申诉说， 该地主是一个大财团，在他们的芭地后面 拥有数百英亩的榴梿园，把他们位于路旁 8英亩半的芭地也要霸占，凭着一纸庭令 和当局批准土地的信件便擅自采取摧毁行 动，把他们8英亩半的芭地毁了6英亩半。

他们今日下午到文冬向文冬区国会议 员黄德和美律区州议员李政贤寻求协助和 召开新闻发布会反映心声，并前往警局报 案。

农民一大半的果树被推倒，数十年心血化为乌有。（图：星洲日报）

香蕉树榴梿树都被毁

住在加叻的冯玉堂（59岁）表示， 他与妻子共有5英亩的榴梿园被铲平，所 种植的42棵榴梿树和1500棵香蕉树都被摧 毁，一些榴梿树的树干非常大，要2个人 才抱得住，结果多年的心血都化为乌有。

“我们多年来一直都有向州政府申请 以期合法种植，但都没有下文，反而大财 主申请很快便获得了批准，希望国会议员 能为我们讨回公道，以及向该地主索取赔 偿，与此同时期望政府能关注大财团争夺 土地欺压平民的事件。”

此外，住在地里望的廖友基（67岁） 和儿子廖华成（34岁）拥有2英亩的芭 地，两父子共有15棵的名种榴梿老树，山 竹树和香蕉树被摧毁，一些榴梿树已结 果，正等待收成的当儿，被地主聘人摧毁 了。

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廖友基（坐者）和廖华成（站右）感激黄德及时到来阻止神手摧毁农作物。（图：星洲日报）

廖华成：曾与地主当面洽谈

廖华成说，该地主在2017年9月和 2018年3月曾经在他们的榴梿园张贴通告 要他们迁离，他们过后在8月10日与地主 当面洽谈，当时沙拜区州议员卡玛吉也到 来协调，可是最终各有立场谈不妥，讵知 地主昨日派人到来展开摧毁行动。

“当时神手正在摧毁我们的芭地， 幸好黄德及时赶到和阻止，保住了其他果树，否则我们的芭地也会被夷为平地，共 有5辆神手和1辆推泥机到来。”

黄德及时赶到阻止摧毁

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他也表示，黄德与地主代表对峙时情 绪很激动，这是人之常情，绝非如网络一 些人形容他的行为像流氓，他也很感激黄 德的协助。

另外，威鲁拥有半英亩的橡胶园，已 种植了8年，好不容易等到最近才开割， 结果所有120棵的橡胶树都被摧毁，未来 生计大受影响，满腹心酸。

住在地里望的余登明的1英亩榴梿园 被摧毁，仅剩下3棵榴梿树，让他欲哭无 泪。

冯玉堂（右二）表示，他申请土地多年都不获得批准。右一为李政贤。（图：星洲日报）

黄德：大财团勿剥削农民

黄德表示，他是来自穷苦家庭，父母也是以耕种维 生，所以当看到农民的农作物被摧毁时，一时情 绪失控，感到非常激动和愤怒。

“我能够深深体会到农民的困境，大财团已投资了 千万令吉拥有数百英亩的榴梿园，为何连穷苦人家8英亩 半的芭地也要剥削？他们都耕种了超过30年，一些已由第 二代管理，如今造成农民的生计受到影响，多年的辛劳被 毁。”

他也说，许多人看了他与地主代表对抗的短片，觉得 他很粗野，其实他只是激动，不是玩弄政治课题，不管是 任何政党和种族，他都会给了协助。”

此外，他表示，该地主的代表昨日展示土地批准信 和庭令证明已成功申请土地，他将会向土地局了解来龙去 脉，以及必须作出交待，为何轻易批准土地给地主，反观 耕种了2代的农民至今都无法申请到土地耕种，而且一些榴 梿树在这2个月就掉果了，但是都被摧毁了。

李政贤也说，土地局必须解释为何只要在1，2年或几 个月时间便批准政府保留地给地主，而不是先考虑申请了 几年还在痴痴等的农民，如果人民不适合在该地耕种，那 么地主也一样不能在同一地点耕种。